GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Informasjon GAME by Virtuals empowers AI agents to operate autonomously, processing inputs and generating responses while learning from past interactions. It enhances decision-making by leveraging long-term memory, including experiences, reflections, and dynamic personality traits. Offisiell nettside: https://app.virtuals.io/virtuals/273 Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x1c4cca7c5db003824208adda61bd749e55f463a3 Kjøp GAMEVIRTUAL nå!

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.94M $ 13.94M $ 13.94M All-time high: $ 0.49 $ 0.49 $ 0.49 All-Time Low: $ 0.000026129375144809 $ 0.000026129375144809 $ 0.000026129375144809 Nåværende pris: $ 0.01394 $ 0.01394 $ 0.01394 Lær mer om GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) pris

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GAMEVIRTUAL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GAMEVIRTUAL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GAMEVIRTUALs tokenomics, kan du utforske GAMEVIRTUAL tokenets livepris!

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GAMEVIRTUAL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GAMEVIRTUAL nå!

GAMEVIRTUAL prisforutsigelse Vil du vite hvor GAMEVIRTUAL kan være på vei? Vår GAMEVIRTUAL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GAMEVIRTUAL tokenets prisforutsigelse nå!

