GAMESTOP (GAMESTOP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GAMESTOP (GAMESTOP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GAMESTOP (GAMESTOP) Informasjon GME offers a unique investment opportunity by blending the viral appeal of memecoins with a strong community foundation. GME created a community identity among its investors, who see themselves not just as investors, but as part of a movement. This community aspect keeps the narrative alive through various platforms like Reddit, X (formerly Twitter), and other social media, where updates, theories, and memes keep the interest in GME vibrant. Offisiell nettside: https://gmeethereum.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xc56c7a0eaa804f854b536a5f3d5f49d2ec4b12b8 Kjøp GAMESTOP nå!

GAMESTOP (GAMESTOP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GAMESTOP (GAMESTOP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 26.14M $ 26.14M $ 26.14M Total forsyning: $ 411.30B $ 411.30B $ 411.30B Sirkulerende forsyning: $ 411.30B $ 411.30B $ 411.30B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 26.73M $ 26.73M $ 26.73M All-time high: $ 0.00042 $ 0.00042 $ 0.00042 All-Time Low: $ 0.000002602616451368 $ 0.000002602616451368 $ 0.000002602616451368 Nåværende pris: $ 0.00006355 $ 0.00006355 $ 0.00006355 Lær mer om GAMESTOP (GAMESTOP) pris

GAMESTOP (GAMESTOP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GAMESTOP (GAMESTOP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GAMESTOP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GAMESTOP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GAMESTOPs tokenomics, kan du utforske GAMESTOP tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GAMESTOP Interessert i å legge til GAMESTOP (GAMESTOP) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GAMESTOP, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GAMESTOP på MEXC nå!

GAMESTOP (GAMESTOP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GAMESTOP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GAMESTOP nå!

GAMESTOP prisforutsigelse Vil du vite hvor GAMESTOP kan være på vei? Vår GAMESTOP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GAMESTOP tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!