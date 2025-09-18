Hva er GameBuild (GAME2)

GameBuild is a next-generation game infrastructure with powerful toolkits, bringing a brand new economics and experience for Gamers, Developers and Advertisers

GameBuild er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere GameBuild investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk GAME2 Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om GameBuild på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din GameBuild kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

GameBuild Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GameBuild (GAME2) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GameBuild (GAME2) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GameBuild.

Sjekk GameBuildprisprognosen nå!

GameBuild (GAME2) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GameBuild (GAME2) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GAME2 tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe GameBuild (GAME2)

Leter du etter hvordan du kjøperGameBuild? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe GameBuild på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GAME2 til lokale valutaer

Prøv konverting

GameBuild Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av GameBuild, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om GameBuild Hvor mye er GameBuild (GAME2) verdt i dag? Live GAME2 prisen i USD er 0.002981 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende GAME2-til-USD-pris? $ 0.002981 . Sjekk ut Den nåværende prisen på GAME2 til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for GameBuild? Markedsverdien for GAME2 er $ 53.93M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av GAME2? Den sirkulerende forsyningen av GAME2 er 18.09B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGAME2 ? GAME2 oppnådde en ATH-pris på 0.009297992215811303 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på GAME2? GAME2 så en ATL-pris på 0.002490664239146623 USD . Hva er handelsvolumet til GAME2? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GAME2 er $ 100.50K USD . Vil GAME2 gå høyere i år? GAME2 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GAME2 prisprognosen for en mer grundig analyse.

GameBuild (GAME2) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

