GAME2

GameBuild is a next-generation game infrastructure with powerful toolkits, bringing a brand new economics and experience for Gamers, Developers and Advertisers

NavnGAME2

RangeringNo.539

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.17%

Opplagsforsyning18,224,819,319

Maksimal forsyning21,419,639,400

Total forsyning21,419,639,000

Opplagsforsyning0.8508%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.009297992215811303,2024-05-15

Laveste pris0.002490664239146623,2025-06-23

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonGameBuild is a next-generation game infrastructure with powerful toolkits, bringing a brand new economics and experience for Gamers, Developers and Advertisers

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

