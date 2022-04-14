GameBuild (GAME2) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GameBuild (GAME2), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GameBuild (GAME2) Informasjon GameBuild is a next-generation game infrastructure with powerful toolkits, bringing a brand new economics and experience for Gamers, Developers and Advertisers Offisiell nettside: https://gamebuild.xyz/ Teknisk dokument: https://github.com/GameBuildOffical/docs/blob/main/GameBuildLightPaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x825459139C897D769339f295E962396C4F9E4A4D Kjøp GAME2 nå!

GameBuild (GAME2) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GameBuild (GAME2), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 53.75M $ 53.75M $ 53.75M Total forsyning: $ 21.42B $ 21.42B $ 21.42B Sirkulerende forsyning: $ 18.09B $ 18.09B $ 18.09B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 63.64M $ 63.64M $ 63.64M All-time high: $ 0.0207 $ 0.0207 $ 0.0207 All-Time Low: $ 0.002490664239146623 $ 0.002490664239146623 $ 0.002490664239146623 Nåværende pris: $ 0.002971 $ 0.002971 $ 0.002971 Lær mer om GameBuild (GAME2) pris

GameBuild (GAME2) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GameBuild (GAME2) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GAME2 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GAME2 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GAME2s tokenomics, kan du utforske GAME2 tokenets livepris!

