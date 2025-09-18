Dagens GAG Token livepris er 0.006727 USD. Spor prisoppdateringer for GAG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GAG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens GAG Token livepris er 0.006727 USD. Spor prisoppdateringer for GAG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GAG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om GAG

GAG Prisinformasjon

GAG teknisk dokument

GAG Offisiell nettside

GAG tokenomics

GAG Prisprognose

GAG-historikk

GAG Kjøpeguide

GAG-til-fiat-valutakonverter

GAG Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

GAG Token Logo

GAG Token Pris(GAG)

1 GAG til USD livepris:

$0.006727
$0.006727$0.006727
+0.05%1D
USD
GAG Token (GAG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:07:16 (UTC+8)

GAG Token (GAG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00672
$ 0.00672$ 0.00672
24 timer lav
$ 0.006853
$ 0.006853$ 0.006853
24 timer høy

$ 0.00672
$ 0.00672$ 0.00672

$ 0.006853
$ 0.006853$ 0.006853

--
----

--
----

+0.07%

+0.05%

-1.84%

-1.84%

GAG Token (GAG) sanntidsprisen er $ 0.006727. I løpet av de siste 24 timene har GAG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00672 og et toppnivå på $ 0.006853, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GAG er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GAG endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, +0.05% over 24 timer og -1.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GAG Token (GAG) Markedsinformasjon

--
----

$ 13.60K
$ 13.60K$ 13.60K

$ 443.98K
$ 443.98K$ 443.98K

--
----

66,000,000
66,000,000 66,000,000

BSC

Nåværende markedsverdi på GAG Token er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 13.60K. Den sirkulerende forsyningen på GAG er --, med en total tilgang på 66000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 443.98K.

GAG Token (GAG) Prishistorikk USD

Spor prisendringene GAG Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00000336+0.05%
30 dager$ +0.000917+15.78%
60 dager$ -0.000703-9.47%
90 dager$ -0.007213-51.75%
GAG Token Prisendring i dag

I dag registrerte GAG en endring på $ +0.00000336 (+0.05%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

GAG Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000917 (+15.78%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

GAG Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GAG en endring på $ -0.000703 (-9.47%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

GAG Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.007213-51.75% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for GAG Token (GAG)?

Sjekk ut GAG Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er GAG Token (GAG)

GAG Token is a cryptocurrency project integrated within the Adgager ecosystem, with a focus on the research sector. It serves as a valuable tool for investors, facilitating participation in Adgager's closed-loop system and providing sustainable value through its innovative tokenomics structure.

GAG Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere GAG Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GAG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om GAG Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din GAG Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

GAG Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GAG Token (GAG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GAG Token (GAG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GAG Token.

Sjekk GAG Tokenprisprognosen nå!

GAG Token (GAG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GAG Token (GAG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GAG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe GAG Token (GAG)

Leter du etter hvordan du kjøperGAG Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe GAG Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GAG til lokale valutaer

1 GAG Token(GAG) til VND
177.021005
1 GAG Token(GAG) til AUD
A$0.01015777
1 GAG Token(GAG) til GBP
0.00497798
1 GAG Token(GAG) til EUR
0.00571795
1 GAG Token(GAG) til USD
$0.006727
1 GAG Token(GAG) til MYR
RM0.0282534
1 GAG Token(GAG) til TRY
0.27836326
1 GAG Token(GAG) til JPY
¥0.988869
1 GAG Token(GAG) til ARS
ARS$9.92178684
1 GAG Token(GAG) til RUB
0.5617045
1 GAG Token(GAG) til INR
0.59258143
1 GAG Token(GAG) til IDR
Rp112.11662182
1 GAG Token(GAG) til KRW
9.39519728
1 GAG Token(GAG) til PHP
0.38350627
1 GAG Token(GAG) til EGP
￡E.0.32397232
1 GAG Token(GAG) til BRL
R$0.03572037
1 GAG Token(GAG) til CAD
C$0.00921599
1 GAG Token(GAG) til BDT
0.81894498
1 GAG Token(GAG) til NGN
10.05525052
1 GAG Token(GAG) til COP
$26.27734375
1 GAG Token(GAG) til ZAR
R.0.11657891
1 GAG Token(GAG) til UAH
0.27795964
1 GAG Token(GAG) til TZS
T.Sh.16.65093948
1 GAG Token(GAG) til VES
Bs1.096501
1 GAG Token(GAG) til CLP
$6.424285
1 GAG Token(GAG) til PKR
Rs1.90939168
1 GAG Token(GAG) til KZT
3.64206507
1 GAG Token(GAG) til THB
฿0.2139186
1 GAG Token(GAG) til TWD
NT$0.20328994
1 GAG Token(GAG) til AED
د.إ0.02468809
1 GAG Token(GAG) til CHF
Fr0.00531433
1 GAG Token(GAG) til HKD
HK$0.05226879
1 GAG Token(GAG) til AMD
֏2.5744229
1 GAG Token(GAG) til MAD
.د.م0.06067754
1 GAG Token(GAG) til MXN
$0.12370953
1 GAG Token(GAG) til SAR
ريال0.02522625
1 GAG Token(GAG) til ETB
Br0.96579539
1 GAG Token(GAG) til KES
KSh0.86899386
1 GAG Token(GAG) til JOD
د.أ0.004769443
1 GAG Token(GAG) til PLN
0.02435174
1 GAG Token(GAG) til RON
лв0.02906064
1 GAG Token(GAG) til SEK
kr0.06330107
1 GAG Token(GAG) til BGN
лв0.01116682
1 GAG Token(GAG) til HUF
Ft2.23484394
1 GAG Token(GAG) til CZK
0.13911436
1 GAG Token(GAG) til KWD
د.ك0.002051735
1 GAG Token(GAG) til ILS
0.02240091
1 GAG Token(GAG) til BOB
Bs0.04648357
1 GAG Token(GAG) til AZN
0.0114359
1 GAG Token(GAG) til TJS
SM0.06296472
1 GAG Token(GAG) til GEL
0.0181629
1 GAG Token(GAG) til AOA
Kz6.13213139
1 GAG Token(GAG) til BHD
.د.ب0.002536079
1 GAG Token(GAG) til BMD
$0.006727
1 GAG Token(GAG) til DKK
kr0.04271645
1 GAG Token(GAG) til HNL
L0.17631467
1 GAG Token(GAG) til MUR
0.30500218
1 GAG Token(GAG) til NAD
$0.11671345
1 GAG Token(GAG) til NOK
kr0.06686638
1 GAG Token(GAG) til NZD
$0.0114359
1 GAG Token(GAG) til PAB
B/.0.006727
1 GAG Token(GAG) til PGK
K0.02811886
1 GAG Token(GAG) til QAR
ر.ق0.02441901
1 GAG Token(GAG) til RSD
дин.0.67088371
1 GAG Token(GAG) til UZS
soʻm83.04932209
1 GAG Token(GAG) til ALL
L0.55470842
1 GAG Token(GAG) til ANG
ƒ0.01204133
1 GAG Token(GAG) til AWG
ƒ0.0121086
1 GAG Token(GAG) til BBD
$0.013454
1 GAG Token(GAG) til BAM
KM0.01116682
1 GAG Token(GAG) til BIF
Fr20.080095
1 GAG Token(GAG) til BND
$0.00861056
1 GAG Token(GAG) til BSD
$0.006727
1 GAG Token(GAG) til JMD
$1.07907807
1 GAG Token(GAG) til KHR
27.01603562
1 GAG Token(GAG) til KMF
Fr2.811886
1 GAG Token(GAG) til LAK
146.23912751
1 GAG Token(GAG) til LKR
Rs2.03478296
1 GAG Token(GAG) til MDL
L0.1109955
1 GAG Token(GAG) til MGA
Ar29.76542779
1 GAG Token(GAG) til MOP
P0.05388327
1 GAG Token(GAG) til MVR
0.1029231
1 GAG Token(GAG) til MWK
MK11.67881197
1 GAG Token(GAG) til MZN
MT0.4298553
1 GAG Token(GAG) til NPR
Rs0.94796884
1 GAG Token(GAG) til PYG
48.044234
1 GAG Token(GAG) til RWF
Fr9.747423
1 GAG Token(GAG) til SBD
$0.0551614
1 GAG Token(GAG) til SCR
0.09639791
1 GAG Token(GAG) til SRD
$0.25623143
1 GAG Token(GAG) til SVC
$0.05886125
1 GAG Token(GAG) til SZL
L0.11671345
1 GAG Token(GAG) til TMT
m0.0235445
1 GAG Token(GAG) til TND
د.ت0.01957557
1 GAG Token(GAG) til TTD
$0.04554179
1 GAG Token(GAG) til UGX
Sh23.598316
1 GAG Token(GAG) til XAF
Fr3.753666
1 GAG Token(GAG) til XCD
$0.0181629
1 GAG Token(GAG) til XOF
Fr3.753666
1 GAG Token(GAG) til XPF
Fr0.679427
1 GAG Token(GAG) til BWP
P0.08960364
1 GAG Token(GAG) til BZD
$0.01352127
1 GAG Token(GAG) til CVE
$0.63085806
1 GAG Token(GAG) til DJF
Fr1.190679
1 GAG Token(GAG) til DOP
$0.41720854
1 GAG Token(GAG) til DZD
د.ج0.87155012
1 GAG Token(GAG) til FJD
$0.01513575
1 GAG Token(GAG) til GNF
Fr58.491265
1 GAG Token(GAG) til GTQ
Q0.05152882
1 GAG Token(GAG) til GYD
$1.40789383
1 GAG Token(GAG) til ISK
kr0.813967

GAG Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av GAG Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell GAG Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om GAG Token

Hvor mye er GAG Token (GAG) verdt i dag?
Live GAG prisen i USD er 0.006727 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GAG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GAG til USD er $ 0.006727. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for GAG Token?
Markedsverdien for GAG er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GAG?
Den sirkulerende forsyningen av GAG er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGAG ?
GAG oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GAG?
GAG så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til GAG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GAG er $ 13.60K USD.
Vil GAG gå høyere i år?
GAG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GAG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:07:16 (UTC+8)

GAG Token (GAG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

GAG-til-USD-kalkulator

Beløp

GAG
GAG
USD
USD

1 GAG = 0.006727 USD

Handle GAG

GAGUSDT
$0.006727
$0.006727$0.006727
+0.05%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker