GAG Token (GAG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GAG Token (GAG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GAG Token (GAG) Informasjon GAG Token is a cryptocurrency project integrated within the Adgager ecosystem, with a focus on the research sector. It serves as a valuable tool for investors, facilitating participation in Adgager's closed-loop system and providing sustainable value through its innovative tokenomics structure. Offisiell nettside: https://gagtoken.com/ Teknisk dokument: https://gagtoken.gitbook.io/gag-token-tr/gag-token-en Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xAD600060a153bc35BD8997ceFE959EFb19026757 Kjøp GAG nå!

GAG Token (GAG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GAG Token (GAG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 66.00M $ 66.00M $ 66.00M Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 439.89K $ 439.89K $ 439.89K All-time high: $ 0.04672 $ 0.04672 $ 0.04672 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.006665 $ 0.006665 $ 0.006665 Lær mer om GAG Token (GAG) pris

GAG Token (GAG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GAG Token (GAG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GAG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GAG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GAGs tokenomics, kan du utforske GAG tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GAG Interessert i å legge til GAG Token (GAG) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GAG, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GAG på MEXC nå!

GAG Token (GAG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GAG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GAG nå!

GAG prisforutsigelse Vil du vite hvor GAG kan være på vei? Vår GAG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GAG tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!