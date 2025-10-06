FreeStyle Classic pris i dag

Sanntids FreeStyle Classic (FST) pris i dag er $ 0.04875, med en 0.26% endring de siste 24 timene. Nåværende FST til USD konverteringssats er $ 0.04875 per FST.

FreeStyle Classic rangerer for tiden som #1390 etter markedsverdi på $ 4.10M, med en sirkulerende forsyning på 84.15M FST. I løpet av de siste 24 timene FST har den blitt handlet mellom $ 0.04828(laveste) og $ 0.04899 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.16619478956911515, mens tidenes laveste notering var $ 0.025653004858575232.

Kortsiktig har FST beveget seg +0.06% i løpet av den siste timen og -0.68% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 62.35K.

FreeStyle Classic (FST) Markedsinformasjon

Rangering No.1390 Markedsverdi $ 4.10M$ 4.10M $ 4.10M Volum (24 timer) $ 62.35K$ 62.35K $ 62.35K Fullt utvannet markedsverdi $ 48.75M$ 48.75M $ 48.75M Opplagsforsyning 84.15M 84.15M 84.15M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 8.41% Offentlig blokkjede BSC

