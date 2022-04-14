Fruits (FRTS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Fruits (FRTS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Fruits (FRTS) Informasjon The Fruits Eco-Blockchain Project uses a PoC (Proof-of-Capacity) algorithm to create an eco-friendly and sustainable economy that is open to everyone. It performs a sustainable economic cycle with extremely low power consumption, high security, and no transaction fees. Our economic cycle created by such PoC provides a unique blockchain economy that aims to revitalize global charity. Offisiell nettside: https://fruitsblockchain.com/ Teknisk dokument: https://whitepaper.fruitsblockchain.com/ Blokkutforsker: https://fruitscan.io/ Kjøp FRTS nå!

Fruits (FRTS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fruits (FRTS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 127.83K $ 127.83K $ 127.83K Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 21.07B $ 21.07B $ 21.07B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 606.80K $ 606.80K $ 606.80K All-time high: $ 0.02765 $ 0.02765 $ 0.02765 All-Time Low: $ 0.000000038078397116 $ 0.000000038078397116 $ 0.000000038078397116 Nåværende pris: $ 0.000006068 $ 0.000006068 $ 0.000006068 Lær mer om Fruits (FRTS) pris

Fruits (FRTS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fruits (FRTS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FRTS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FRTS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FRTSs tokenomics, kan du utforske FRTS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FRTS Interessert i å legge til Fruits (FRTS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FRTS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FRTS på MEXC nå!

Fruits (FRTS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FRTS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FRTS nå!

FRTS prisforutsigelse Vil du vite hvor FRTS kan være på vei? Vår FRTS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FRTS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!