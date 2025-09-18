Hva er FreeRossDAO (FREE)

FreeRossDAO was formed out of DeFi and NFT collective PleasrDAO, which famously won the auction for Edward Snowden’s nonfungible token in April.FreeRossDAO has won the auction for NFT art created by Ross Ulbricht, the convicted criminal mastermind behind the Silk Road darknet emporium.FreeRossDAO won the auction with a bid of 1,446 Ethereum (roughly $6 million) after raising more than 2,836.6 ETH from more than 1,320 members of the crypto community. Now it plans to use the proceeds to fund a bid to reduce or overturn Ulbricht’s life sentences.

FreeRossDAO (FREE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FreeRossDAO (FREE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FREE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om FreeRossDAO Hvor mye er FreeRossDAO (FREE) verdt i dag? Live FREE prisen i USD er 0.00011778 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende FREE-til-USD-pris? $ 0.00011778 . Sjekk ut Den nåværende prisen på FREE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for FreeRossDAO? Markedsverdien for FREE er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av FREE? Den sirkulerende forsyningen av FREE er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFREE ? FREE oppnådde en ATH-pris på 0.010025507403140201 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på FREE? FREE så en ATL-pris på 0.00003099504278535 USD . Hva er handelsvolumet til FREE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FREE er $ 53.33K USD . Vil FREE gå høyere i år? FREE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FREE prisprognosen for en mer grundig analyse.

