FreeRossDAO (FREE) Informasjon FreeRossDAO was formed out of DeFi and NFT collective PleasrDAO, which famously won the auction for Edward Snowden’s nonfungible token in April.FreeRossDAO has won the auction for NFT art created by Ross Ulbricht, the convicted criminal mastermind behind the Silk Road darknet emporium.FreeRossDAO won the auction with a bid of 1,446 Ethereum (roughly $6 million) after raising more than 2,836.6 ETH from more than 1,320 members of the crypto community. Now it plans to use the proceeds to fund a bid to reduce or overturn Ulbricht’s life sentences. Offisiell nettside: https://freerossdao.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x4cd0c43b0d53bc318cc5342b77eb6f124e47f526 Kjøp FREE nå!

FreeRossDAO (FREE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FreeRossDAO (FREE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M All-time high: $ 0.01548 $ 0.01548 $ 0.01548 All-Time Low: $ 0.00003099504278535 $ 0.00003099504278535 $ 0.00003099504278535 Nåværende pris: $ 0.00012238 $ 0.00012238 $ 0.00012238 Lær mer om FreeRossDAO (FREE) pris

FreeRossDAO (FREE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FreeRossDAO (FREE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FREE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FREE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FREEs tokenomics, kan du utforske FREE tokenets livepris!

FreeRossDAO (FREE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FREE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FREE nå!

FREE prisforutsigelse Vil du vite hvor FREE kan være på vei? Vår FREE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FREE tokenets prisforutsigelse nå!

