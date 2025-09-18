Hva er Fred (FRED)

FRED is a meme coin on the Solana chain.

Fred er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Fred investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk FRED Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Fred på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Fred kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Fred Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Fred (FRED) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Fred (FRED) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Fred.

Sjekk Fredprisprognosen nå!

Fred (FRED) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Fred (FRED) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FRED tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Fred (FRED)

Leter du etter hvordan du kjøperFred? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Fred på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FRED til lokale valutaer

Prøv konverting

Fred Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Fred, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Fred Hvor mye er Fred (FRED) verdt i dag? Live FRED prisen i USD er 0.00294 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende FRED-til-USD-pris? $ 0.00294 . Sjekk ut Den nåværende prisen på FRED til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Fred? Markedsverdien for FRED er $ 2.94M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av FRED? Den sirkulerende forsyningen av FRED er 999.82M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFRED ? FRED oppnådde en ATH-pris på 0.23275533581275165 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på FRED? FRED så en ATL-pris på 0.002455166441891071 USD . Hva er handelsvolumet til FRED? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FRED er $ 60.14K USD . Vil FRED gå høyere i år? FRED kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FRED prisprognosen for en mer grundig analyse.

Fred (FRED) Viktige bransjeoppdateringer

