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Sanntidspris for Financie Token er i dag 0.0003609 NOK.FNCT markedsverdien er 1,360,122.970238757 NOK. Spor sanntids FNCT til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!Sanntidspris for Financie Token er i dag 0.0003609 NOK.FNCT markedsverdien er 1,360,122.970238757 NOK. Spor sanntids FNCT til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!

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Financie Token Pris(FNCT)

1 FNCT til NOK livepris:

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1D
NOK
Financie Token (FNCT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2026-06-15 07:13:46 (UTC+8)

Financie Token pris i dag

Sanntids Financie Token (FNCT) pris i dag er kr 0.0003609, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende FNCT til NOK konverteringssats er kr 0.0003609 per FNCT.

Financie Token rangerer for tiden som #1771 etter markedsverdi på kr 1.36M, med en sirkulerende forsyning på 3.77B FNCT. I løpet av de siste 24 timene FNCT har den blitt handlet mellom kr 0.0003466(laveste) og kr 0.000363 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 0.0615683517801002807, mens tidenes laveste notering var kr 0.002769678168903243.

Kortsiktig har FNCT beveget seg -0.06% i løpet av den siste timen og -5.92% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 22.92K.

Financie Token (FNCT) Markedsinformasjon

No.1771

kr 1.36M
kr 1.36Mkr 1.36M

kr 22.92K
kr 22.92Kkr 22.92K

kr 7.22M
kr 7.22Mkr 7.22M

3.77B
3.77B 3.77B

20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000

20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000

18.84%

ETH

Nåværende markedsverdi på Financie Token er kr 1.36M, med et 24-timers handelsvolum på kr 22.92K. Den sirkulerende forsyningen på FNCT er 3.77B, med en total tilgang på 20000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 7.22M.

Financie Token prishistorikk NOK

24-timers prisendringsintervall:
kr 0.0003466
kr 0.0003466kr 0.0003466
24 timer lav
kr 0.000363
kr 0.000363kr 0.000363
24 timer høy

kr 0.0003466
kr 0.0003466kr 0.0003466

kr 0.000363
kr 0.000363kr 0.000363

kr 0.0615683517801002807
kr 0.0615683517801002807kr 0.0615683517801002807

kr 0.002769678168903243
kr 0.002769678168903243kr 0.002769678168903243

-0.06%

--

-5.92%

-5.92%

Financie Token (FNCT) Prishistorikk NOK

Spor prisendringene Financie Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (NOK)Endring (%)
I dag----
30 dagerkr +0.0000472+15.04%
60 dagerkr -0.0000012-0.34%
90 dagerkr -0.0000989-21.51%
Financie Token Prisendring i dag

I dag registrerte FNCT en endring på -- (--), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Financie Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med kr +0.0000472 (+15.04%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Financie Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FNCT en endring på kr -0.0000012 (-0.34%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Financie Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med kr -0.0000989-21.51% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

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Prisforutsigelse for Financie Token

Financie Token (FNCT) prisprognose for 2030 (om 4 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FNCT for 2030 kr -- med en 0.00% vekstrate.
Financie Token (FNCT) Prisforutsigelse for 2040 (om 14 år)

I 2040 kan prisen på Financie Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på kr --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hvilken pris Financie Token som vil nå i 2026–2027? Besøk vår Prisforutsigelse-side for FNCT prisforutsigelser for årene 2026–2027 – ved å klikke på Financie Token Prisprognose.

Hvordan kjøpe og investere Financie Token i Norge

Klar til å komme i gang med Financie Token? Kjøp av FNCT er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper Financie Token. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte Financie Token (FNCT) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over -- tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil Financie Token umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe Financie Token (FNCT) Guide

Hva kan du gjøre med Financie Token

Å eie Financie Token lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

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Å kjøpe Financie Token (FNCT) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

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Hva er Financie Token (FNCT)

FiNANCiE is a new crowdfunding 2.0 service that uses blockchain technology to provide sustainable community management and transaction fee income through token sales. Sports clubs and creators act as "owners" to issue and sell "CT"(Community Token), while fans who buy the CT become "supporters" and participate in the community.

Financie Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Financie Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Financie Token nettside
Blokker Explorer

Kategori :

Ethereum EcosystemGovernancePolygon Ecosystem

Folk spør også: Andre spørsmål om Financie Token

Siden sist oppdatert: 2026-06-15 07:13:46 (UTC+8)

Financie Token (FNCT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
02-11 14:20:00Bransjeoppdateringer
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain Data
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Bransjeoppdateringer
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Bransjeoppdateringer
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Bransjeoppdateringer
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Utforsk mer om Financie Token

FNCT USDT (futures-handel)

Gå long eller short på FNCT med belåning. Utforsk FNCT USDT-futureshandel på MEXC og dra nytte av markedssvingninger.

Handle Financie Token (FNCT) markeder på MEXC

Utforsk spot- og futuresmarkeder, se Financie Token sanntidspris, volum og handle direkte.

Par
Pris
24h endring
24h volum
FNCT/USDT
kr0.003419247
kr0.003419247kr0.003419247
0.00%
0.00% (USDT)

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Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

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1 FNCT = 0.003424941 NOK