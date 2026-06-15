Financie Token pris i dag

Sanntids Financie Token (FNCT) pris i dag er kr 0.0003609, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende FNCT til NOK konverteringssats er kr 0.0003609 per FNCT.

Financie Token rangerer for tiden som #1771 etter markedsverdi på kr 1.36M, med en sirkulerende forsyning på 3.77B FNCT. I løpet av de siste 24 timene FNCT har den blitt handlet mellom kr 0.0003466(laveste) og kr 0.000363 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 0.0615683517801002807, mens tidenes laveste notering var kr 0.002769678168903243.

Kortsiktig har FNCT beveget seg -0.06% i løpet av den siste timen og -5.92% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 22.92K.

Financie Token (FNCT) Markedsinformasjon

Rangering No.1771 Markedsverdi kr 1.36Mkr 1.36M kr 1.36M Volum (24 timer) kr 22.92Kkr 22.92K kr 22.92K Fullt utvannet markedsverdi kr 7.22Mkr 7.22M kr 7.22M Opplagsforsyning 3.77B 3.77B 3.77B Maksimal forsyning 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 Total forsyning 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 Opplagsforsyning 18.84% Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Financie Token er kr 1.36M, med et 24-timers handelsvolum på kr 22.92K. Den sirkulerende forsyningen på FNCT er 3.77B, med en total tilgang på 20000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 7.22M.