Flux (FLUX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Flux (FLUX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Flux (FLUX) Informasjon Decentralized Web 3.0 The Next Generation Computational Network.Flux is the new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Simply develop, manage, and spawn your applications on multiple servers at once. Ready for Web 3.0, dApps, and more. Offisiell nettside: https://runonflux.com/ Teknisk dokument: https://fluxwhitepaper.app.runonflux.io/ Blokkutforsker: https://explorer.runonflux.io/

Flux (FLUX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Flux (FLUX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 76.16M $ 76.16M $ 76.16M Total forsyning: $ 391.38M $ 391.38M $ 391.38M Sirkulerende forsyning: $ 391.38M $ 391.38M $ 391.38M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 85.62M $ 85.62M $ 85.62M All-time high: $ 3.332 $ 3.332 $ 3.332 All-Time Low: $ 0.01697851 $ 0.01697851 $ 0.01697851 Nåværende pris: $ 0.1946 $ 0.1946 $ 0.1946 Lær mer om Flux (FLUX) pris

Flux (FLUX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Flux (FLUX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FLUX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FLUX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FLUXs tokenomics, kan du utforske FLUX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FLUX Interessert i å legge til Flux (FLUX) i porteføljen din?

Flux (FLUX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FLUX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FLUX nå!

FLUX prisforutsigelse Vil du vite hvor FLUX kan være på vei? Vår FLUX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FLUX tokenets prisforutsigelse nå!

