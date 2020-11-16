FLUX

Decentralized Web 3.0 The Next Generation Computational Network.Flux is the new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Simply develop, manage, and spawn your applications on multiple servers at once. Ready for Web 3.0, dApps, and more.

NavnFLUX

RangeringNo.450

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.85%

Opplagsforsyning391,804,934.4991484

Maksimal forsyning440,000,000

Total forsyning391,808,009.4991484

Opplagsforsyning0.8904%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high4.167981738804332,2021-12-10

Laveste pris0.01697851,2020-11-16

Offentlig blokkjedeZEL

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...