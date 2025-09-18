Dagens Flux livepris er 0.2003 USD. Spor prisoppdateringer for FLUX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FLUX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Flux livepris er 0.2003 USD. Spor prisoppdateringer for FLUX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FLUX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Flux Logo

Flux Pris(FLUX)

1 FLUX til USD livepris:

$0.2003
$0.2003$0.2003
0.00%1D
USD
Flux (FLUX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:32:37 (UTC+8)

Flux (FLUX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1987
$ 0.1987$ 0.1987
24 timer lav
$ 0.2136
$ 0.2136$ 0.2136
24 timer høy

$ 0.1987
$ 0.1987$ 0.1987

$ 0.2136
$ 0.2136$ 0.2136

$ 4.167981738804332
$ 4.167981738804332$ 4.167981738804332

$ 0.01697851
$ 0.01697851$ 0.01697851

-0.55%

0.00%

-9.58%

-9.58%

Flux (FLUX) sanntidsprisen er $ 0.2003. I løpet av de siste 24 timene har FLUX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1987 og et toppnivå på $ 0.2136, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLUX er $ 4.167981738804332, mens den rekordlave prisen er $ 0.01697851.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLUX endret seg med -0.55% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -9.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Flux (FLUX) Markedsinformasjon

No.437

$ 78.37M
$ 78.37M$ 78.37M

$ 596.50K
$ 596.50K$ 596.50K

$ 88.13M
$ 88.13M$ 88.13M

391.27M
391.27M 391.27M

440,000,000
440,000,000 440,000,000

391,273,409.4991484
391,273,409.4991484 391,273,409.4991484

88.92%

ZEL

Nåværende markedsverdi på Flux er $ 78.37M, med et 24-timers handelsvolum på $ 596.50K. Den sirkulerende forsyningen på FLUX er 391.27M, med en total tilgang på 391273409.4991484. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 88.13M.

Flux (FLUX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Flux for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.0066-3.19%
60 dager$ -0.0747-27.17%
90 dager$ +0.0192+10.60%
Flux Prisendring i dag

I dag registrerte FLUX en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Flux 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0066 (-3.19%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Flux 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FLUX en endring på $ -0.0747 (-27.17%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Flux 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0192+10.60% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Flux (FLUX)?

Sjekk ut Flux Prishistorikk-siden nå.

Hva er Flux (FLUX)

Decentralized Web 3.0 The Next Generation Computational Network.Flux is the new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Simply develop, manage, and spawn your applications on multiple servers at once. Ready for Web 3.0, dApps, and more.

Flux er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Flux investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FLUX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Flux på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Flux kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Flux Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Flux (FLUX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Flux (FLUX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Flux.

Sjekk Fluxprisprognosen nå!

Flux (FLUX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Flux (FLUX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FLUX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Flux (FLUX)

Leter du etter hvordan du kjøperFlux? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Flux på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FLUX til lokale valutaer

Flux Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Flux, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Flux nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Flux

Hvor mye er Flux (FLUX) verdt i dag?
Live FLUX prisen i USD er 0.2003 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FLUX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FLUX til USD er $ 0.2003. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Flux?
Markedsverdien for FLUX er $ 78.37M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FLUX?
Den sirkulerende forsyningen av FLUX er 391.27M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFLUX ?
FLUX oppnådde en ATH-pris på 4.167981738804332 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FLUX?
FLUX så en ATL-pris på 0.01697851 USD.
Hva er handelsvolumet til FLUX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FLUX er $ 596.50K USD.
Vil FLUX gå høyere i år?
FLUX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FLUX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:32:37 (UTC+8)

Flux (FLUX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

