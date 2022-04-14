Instadapp (FLUID) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Instadapp (FLUID), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Instadapp (FLUID) Informasjon Instadapp platform is a full-feature platform for both users and developers to leverage the full potential of DeFi. The Instadapp protocol ('DSL') acts as the middleware that aggregates multiple DeFi protocols into one upgradable smart contract layer. This structure allows Instadapp to access the full potential of Decentralized Finance. Offisiell nettside: https://fluid.io/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x6f40d4A6237C257fff2dB00FA0510DeEECd303eb Kjøp FLUID nå!

Instadapp (FLUID) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Instadapp (FLUID), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 448.22M $ 448.22M $ 448.22M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 76.75M $ 76.75M $ 76.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 583.98M $ 583.98M $ 583.98M All-time high: $ 90 $ 90 $ 90 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 5.8398 $ 5.8398 $ 5.8398 Lær mer om Instadapp (FLUID) pris

Instadapp (FLUID) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Instadapp (FLUID) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FLUID tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FLUID tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FLUIDs tokenomics, kan du utforske FLUID tokenets livepris!

