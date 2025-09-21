Instadapp (FLUID)-prisforutsigelse (USD)

Få Instadapp prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye FLUID vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp FLUID

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Instadapp % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $5.2038 $5.2038 $5.2038 +0.40% USD Faktisk Prediksjon Instadapp-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Instadapp (FLUID) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Instadapp potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 5.2038 i 2025. Instadapp (FLUID) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Instadapp potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 5.4639 i 2026. Instadapp (FLUID) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FLUID for 2027 $ 5.7371 med en 10.25% vekstrate. Instadapp (FLUID) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FLUID for 2028 $ 6.0240 med en 15.76% vekstrate. Instadapp (FLUID) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FLUID for 2029 $ 6.3252 med en 21.55% vekstrate. Instadapp (FLUID) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FLUID for 2030 $ 6.6415 med en 27.63% vekstrate. Instadapp (FLUID) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Instadapp potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 10.8183. Instadapp (FLUID) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Instadapp potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 17.6219. År Pris Vekst 2025 $ 5.2038 0.00%

2026 $ 5.4639 5.00%

2027 $ 5.7371 10.25%

2028 $ 6.0240 15.76%

2029 $ 6.3252 21.55%

2030 $ 6.6415 27.63%

2031 $ 6.9735 34.01%

2032 $ 7.3222 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 7.6883 47.75%

2034 $ 8.0728 55.13%

2035 $ 8.4764 62.89%

2036 $ 8.9002 71.03%

2037 $ 9.3452 79.59%

2038 $ 9.8125 88.56%

2039 $ 10.3031 97.99%

2040 $ 10.8183 107.89% Vis mer Kortsiktig Instadapp-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 5.2038 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 5.2045 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 5.2087 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 5.2251 0.41% Instadapp (FLUID) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for FLUID September 21, 2025(I dag) er $5.2038 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Instadapp (FLUID) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for FLUID, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $5.2045 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Instadapp (FLUID) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for FLUID, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $5.2087 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Instadapp (FLUID) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for FLUID $5.2251 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Instadapp prisstatistikk Gjeldende pris $ 5.2038$ 5.2038 $ 5.2038 Prisendring (24 t) +0.40% Markedsverdi $ 399.41M$ 399.41M $ 399.41M Opplagsforsyning 76.75M 76.75M 76.75M Volum (24 timer) $ 22.28K$ 22.28K $ 22.28K Volum (24 timer) -- Den siste FLUID-prisen er $ 5.2038. Den har en 24-timers endring på +0.40%, med et 24-timers handelsvolum på $ 22.28K. Videre har FLUID en sirkulerende forsyning på 76.75M og total markedsverdi på $ 399.41M. Se FLUID livepris

Hvordan kjøpe Instadapp (FLUID) Prøver du å kjøpe FLUID? Du kan nå kjøpe FLUID via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Instadapp og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper FLUID nå

Instadapp Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Instadapp direktepris, er gjeldende pris for Instadapp 5.2038USD. Den sirkulerende forsyningen av Instadapp(FLUID) er 0.00 FLUID , som gir den en markedsverdi på $399.41M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.01% $ 0.045300 $ 5.638 $ 5.053

7 dager -0.16% $ -1.0436 $ 7.4199 $ 5.0007

30 dager -0.22% $ -1.5088 $ 7.9967 $ 5.0007 24-timers ytelse De siste 24 timene har Instadapp vist en prisbevegelse på $0.045300 , noe som gjenspeiler en 0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Instadapp handlet på en topp på $7.4199 og en bunn på $5.0007 . Det så en prisendring på -0.16% . Denne nylige trenden viser potensialet til FLUID for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Instadapp opplevd en -0.22% endring, som gjenspeiler omtrent $-1.5088 av dens verdi. Dette indikerer at FLUID kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Instadapp prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full FLUID prishistorikk

Hvordan fungerer Instadapp (FLUID) prisforutsigelsesmodul? Instadapp-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for FLUID basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Instadapp det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for FLUID, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Instadapp. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til FLUID. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til FLUID for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Instadapp.

Hvorfor er FLUID-prisforutsigelse viktig?

FLUID-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i FLUID nå? I følge dine forutsigelser vil FLUID oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for FLUID neste måned? I følge Instadapp (FLUID)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte FLUID-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 FLUID koste i 2026? Prisen på 1 Instadapp (FLUID) i dag er $5.2038 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil FLUID øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på FLUID i 2027? Instadapp (FLUID) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 FLUID innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for FLUID i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Instadapp (FLUID) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for FLUID i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Instadapp (FLUID) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 FLUID koste i 2030? Prisen på 1 Instadapp (FLUID) i dag er $5.2038 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil FLUID øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for FLUID i 2040? Instadapp (FLUID) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 FLUID innen 2040. Registrer deg nå