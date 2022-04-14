FLOW (FLOW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FLOW (FLOW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FLOW (FLOW) Informasjon Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment. Offisiell nettside: https://flow.com Teknisk dokument: https://www.flow.com/technical-paper Blokkutforsker: https://www.flowscan.io/ Kjøp FLOW nå!

FLOW (FLOW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FLOW (FLOW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 605.95M $ 605.95M $ 605.95M Total forsyning: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B Sirkulerende forsyning: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 605.95M $ 605.95M $ 605.95M All-time high: $ 46.403 $ 46.403 $ 46.403 All-Time Low: $ 0.2915829371670184 $ 0.2915829371670184 $ 0.2915829371670184 Nåværende pris: $ 0.3764 $ 0.3764 $ 0.3764 Lær mer om FLOW (FLOW) pris

FLOW (FLOW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FLOW (FLOW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FLOW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FLOW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FLOWs tokenomics, kan du utforske FLOW tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FLOW Interessert i å legge til FLOW (FLOW) i porteføljen din?

FLOW (FLOW) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FLOW hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FLOW nå!

FLOW prisforutsigelse Vil du vite hvor FLOW kan være på vei? Vår FLOW prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FLOW tokenets prisforutsigelse nå!

