Fleek pris i dag

Sanntids Fleek (FLK) pris i dag er $ 0.1096, med en 0.27% endring de siste 24 timene. Nåværende FLK til USD konverteringssats er $ 0.1096 per FLK.

Fleek rangerer for tiden som #1672 etter markedsverdi på $ 2.19M, med en sirkulerende forsyning på 20.00M FLK. I løpet av de siste 24 timene FLK har den blitt handlet mellom $ 0.1065(laveste) og $ 0.1155 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.6289933396082115, mens tidenes laveste notering var $ 0.10436034634990025.

Kortsiktig har FLK beveget seg +1.10% i løpet av den siste timen og -21.78% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 135.51K.

Fleek (FLK) Markedsinformasjon

Rangering No.1672 Markedsverdi $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Volum (24 timer) $ 135.51K$ 135.51K $ 135.51K Fullt utvannet markedsverdi $ 10.96M$ 10.96M $ 10.96M Opplagsforsyning 20.00M 20.00M 20.00M Maksimal forsyning 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Total forsyning 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Opplagsforsyning 20.00% Offentlig blokkjede BASE

Nåværende markedsverdi på Fleek er $ 2.19M, med et 24-timers handelsvolum på $ 135.51K. Den sirkulerende forsyningen på FLK er 20.00M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.96M.