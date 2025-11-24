Fleek (FLK) tokenomics

Fleek (FLK) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Fleek (FLK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 17:21:49 (UTC+8)
Fleek (FLK) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fleek (FLK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 1.99M
Total forsyning:
$ 100.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 20.00M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 9.94M
All-time high:
$ 1.369
All-Time Low:
$ 0.10436034634990025
Nåværende pris:
$ 0.0994
Fleek (FLK) Informasjon

The Platform is an AI social platform enabling users to generate and enhance content with AI and share it on social media. It is among the first social platforms that incorporates both AI and blockchain to create unique new social experiences.

Offisiell nettside:
https://fleek.xyz/
Teknisk dokument:
https://docs.google.com/document/d/1eT-Jqcl8A7sRUVH9R2fe8DzZMLYg_U-tVHq9n9Bz4fs/edit?tab=t.0#heading=h.b72ba3cjdx5n
Blokkutforsker:
https://basescan.org/token/0xE0969ec84456b7e4d3Dd2181fB5265EDbB63F7BD

Fleek (FLK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Fleek (FLK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet FLK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange FLK tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår FLKs tokenomics, kan du utforske FLK tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FLK

Interessert i å legge til Fleek (FLK) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FLK, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Fleek (FLK) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til FLK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

FLK prisforutsigelse

Vil du vite hvor FLK kan være på vei? Vår FLK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.

