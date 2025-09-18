Hva er StaFi (FIS)

StaFi is the first DeFi protocol unlocking liquidity of staked assets. Users can stake PoS tokens through StaFi and receive rTokens in return, which are available for trading, while still earning staking rewards. rToken is a synthetic staking derivative issued by StaFi to users when users stake PoS tokens through StaFi rToken App . rTokens are anchored to the PoS tokens staked by users and the corresponding staking rewards. rTokens can be transferred and traded at any time.

StaFi er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere StaFi investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk FIS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om StaFi på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din StaFi kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

StaFi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil StaFi (FIS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine StaFi (FIS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for StaFi.

Sjekk StaFiprisprognosen nå!

StaFi (FIS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak StaFi (FIS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FIS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe StaFi (FIS)

Leter du etter hvordan du kjøperStaFi? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe StaFi på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FIS til lokale valutaer

Prøv konverting

StaFi Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av StaFi, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om StaFi Hvor mye er StaFi (FIS) verdt i dag? Live FIS prisen i USD er 0.10694 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende FIS-til-USD-pris? $ 0.10694 . Sjekk ut Den nåværende prisen på FIS til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for StaFi? Markedsverdien for FIS er $ 12.72M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av FIS? Den sirkulerende forsyningen av FIS er 118.93M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFIS ? FIS oppnådde en ATH-pris på 4.81872197 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på FIS? FIS så en ATL-pris på 0.0740675001411077 USD . Hva er handelsvolumet til FIS? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FIS er $ 375.73K USD . Vil FIS gå høyere i år? FIS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FIS prisprognosen for en mer grundig analyse.

StaFi (FIS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?