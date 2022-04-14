StaFi (FIS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i StaFi (FIS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

StaFi (FIS) Informasjon StaFi is the first DeFi protocol unlocking liquidity of staked assets. Users can stake PoS tokens through StaFi and receive rTokens in return, which are available for trading, while still earning staking rewards. rToken is a synthetic staking derivative issued by StaFi to users when users stake PoS tokens through StaFi rToken App . rTokens are anchored to the PoS tokens staked by users and the corresponding staking rewards. rTokens can be transferred and traded at any time. Offisiell nettside: https://www.stafi.io/ Teknisk dokument: https://docs.stafi.io/ Blokkutforsker: https://stafi.subscan.io/ Kjøp FIS nå!

StaFi (FIS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for StaFi (FIS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M Total forsyning: $ 154.27M $ 154.27M $ 154.27M Sirkulerende forsyning: $ 118.96M $ 118.96M $ 118.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.93M $ 15.93M $ 15.93M All-time high: $ 0.7052 $ 0.7052 $ 0.7052 All-Time Low: $ 0.0740675001411077 $ 0.0740675001411077 $ 0.0740675001411077 Nåværende pris: $ 0.10328 $ 0.10328 $ 0.10328 Lær mer om StaFi (FIS) pris

StaFi (FIS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak StaFi (FIS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FIS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FIS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FISs tokenomics, kan du utforske FIS tokenets livepris!

StaFi (FIS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FIS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FIS nå!

