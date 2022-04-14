Bonfida (FIDA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bonfida (FIDA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bonfida (FIDA) Informasjon As one of the earliest builders on Solana and one of many firsts for the ecosystem, Bonfida aspires to show what can be done on the strongest performing blockchain. Major product is the Solana Name Service. Offisiell nettside: https://bonfida.org Teknisk dokument: https://www.bonfida.org/white-paper.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/EchesyfXePKdLtoiZSL8pBe8Myagyy8ZRqsACNCFGnvp Kjøp FIDA nå!

Bonfida (FIDA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bonfida (FIDA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 85.85M Total forsyning: $ 990.91M Sirkulerende forsyning: $ 990.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 85.85M All-time high: $ 1.8995 All-Time Low: $ 0.052710001772348636 Nåværende pris: $ 0.08664 Lær mer om Bonfida (FIDA) pris

Bonfida (FIDA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bonfida (FIDA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FIDA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FIDA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FIDAs tokenomics, kan du utforske FIDA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FIDA Interessert i å legge til Bonfida (FIDA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FIDA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FIDA på MEXC nå!

Bonfida (FIDA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FIDA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FIDA nå!

FIDA prisforutsigelse Vil du vite hvor FIDA kan være på vei? Vår FIDA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FIDA tokenets prisforutsigelse nå!

