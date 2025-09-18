Dagens Bonfida livepris er 0.09339 USD. Spor prisoppdateringer for FIDA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FIDA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bonfida livepris er 0.09339 USD. Spor prisoppdateringer for FIDA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FIDA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Bonfida Logo

Bonfida Pris(FIDA)

1 FIDA til USD livepris:

+0.51%1D
USD
Bonfida (FIDA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:18:16 (UTC+8)

Bonfida (FIDA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+1.00%

+0.51%

-6.28%

-6.28%

Bonfida (FIDA) sanntidsprisen er $ 0.09339. I løpet av de siste 24 timene har FIDA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.09206 og et toppnivå på $ 0.09894, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FIDA er $ 59.60906616921114, mens den rekordlave prisen er $ 0.052710001772348636.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FIDA endret seg med +1.00% i løpet av den siste timen, +0.51% over 24 timer og -6.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bonfida (FIDA) Markedsinformasjon

No.394

SOL

Nåværende markedsverdi på Bonfida er $ 92.54M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.51M. Den sirkulerende forsyningen på FIDA er 990.91M, med en total tilgang på 990911296.098619. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 92.54M.

Bonfida (FIDA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Bonfida for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0004741+0.51%
30 dager$ +0.00082+0.88%
60 dager$ -0.02071-18.16%
90 dager$ +0.03511+60.24%
Bonfida Prisendring i dag

I dag registrerte FIDA en endring på $ +0.0004741 (+0.51%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Bonfida 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00082 (+0.88%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Bonfida 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FIDA en endring på $ -0.02071 (-18.16%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Bonfida 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.03511+60.24% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Bonfida (FIDA)?

Sjekk ut Bonfida Prishistorikk-siden nå.

Hva er Bonfida (FIDA)

As one of the earliest builders on Solana and one of many firsts for the ecosystem, Bonfida aspires to show what can be done on the strongest performing blockchain. Major product is the Solana Name Service.

Bonfida er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Bonfida investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FIDA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Bonfida på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Bonfida kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Bonfida Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bonfida (FIDA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bonfida (FIDA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bonfida.

Sjekk Bonfidaprisprognosen nå!

Bonfida (FIDA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bonfida (FIDA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FIDA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Bonfida (FIDA)

Leter du etter hvordan du kjøperBonfida? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Bonfida på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FIDA til lokale valutaer

Bonfida Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Bonfida, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Bonfida nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Bonfida

Hvor mye er Bonfida (FIDA) verdt i dag?
Live FIDA prisen i USD er 0.09339 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FIDA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FIDA til USD er $ 0.09339. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bonfida?
Markedsverdien for FIDA er $ 92.54M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FIDA?
Den sirkulerende forsyningen av FIDA er 990.91M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFIDA ?
FIDA oppnådde en ATH-pris på 59.60906616921114 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FIDA?
FIDA så en ATL-pris på 0.052710001772348636 USD.
Hva er handelsvolumet til FIDA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FIDA er $ 1.51M USD.
Vil FIDA gå høyere i år?
FIDA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FIDA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:18:16 (UTC+8)

Bonfida (FIDA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

