FirmaChain (FCT2) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FirmaChain (FCT2), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FirmaChain (FCT2) Informasjon FIRMACHAIN originally aimed to transfer all paper based social and legal activities onto the blockchain to introduce transparency and prevent document tampering and forgery. Maintaining the fundamental value of trust, the FIRMACHAIN team is now turning its gaze to becoming a comprehensive blockchain platform. Our goal is to provide business entities and FIRMACHAIN holders with useful blockchain based services that are useful yet fun to engage with thereby satisfying the team’s goal to become a ‘Utilitainment’ (Utility + Entertainment) platform. Offisiell nettside: https://firmachain.org/#/ Teknisk dokument: https://firmachain.org/whitepaper_EN.pdf Blokkutforsker: https://explorer.firmachain.dev/ Kjøp FCT2 nå!

FirmaChain (FCT2) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FirmaChain (FCT2), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 26.92M $ 26.92M $ 26.92M Total forsyning: $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B Sirkulerende forsyning: $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.28M $ 27.28M $ 27.28M All-time high: $ 0.79995 $ 0.79995 $ 0.79995 All-Time Low: $ 0.0124668608351 $ 0.0124668608351 $ 0.0124668608351 Nåværende pris: $ 0.02555 $ 0.02555 $ 0.02555 Lær mer om FirmaChain (FCT2) pris

FirmaChain (FCT2) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FirmaChain (FCT2) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FCT2 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FCT2 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FCT2s tokenomics, kan du utforske FCT2 tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FCT2 Interessert i å legge til FirmaChain (FCT2) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FCT2, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FCT2 på MEXC nå!

FirmaChain (FCT2) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FCT2 hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FCT2 nå!

FCT2 prisforutsigelse Vil du vite hvor FCT2 kan være på vei? Vår FCT2 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FCT2 tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!