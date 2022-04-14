EYWA (EYWA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i EYWA (EYWA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

EYWA (EYWA) Informasjon EYWA is a unified cross-chain liquidity market and we solve two major problems of the DeFi market: liquidity fragmentation and insecure cross-chain communications. CrossCurve is EYWA’s cross-chain trading and yield protocol designed to address the issue of fragmented liquidity. By using Curve's deep liquidity, we help both B2B and retail users enjoy low slippage rates when trading single assets and Curve LP tokens. Offisiell nettside: https://eywa.fi/ Teknisk dokument: https://docs.crosscurve.fi Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0x8cb8C4263EB26b2349d74ea2cB1B27bc40709e12 Kjøp EYWA nå!

EYWA (EYWA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EYWA (EYWA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 276.56K Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 99.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.77M All-time high: $ 0.225 All-Time Low: $ 0.002776365057435467 Nåværende pris: $ 0.002768

EYWA (EYWA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak EYWA (EYWA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EYWA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EYWA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EYWAs tokenomics, kan du utforske EYWA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe EYWA Interessert i å legge til EYWA (EYWA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe EYWA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

EYWA (EYWA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til EYWA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for EYWA nå!

EYWA prisforutsigelse Vil du vite hvor EYWA kan være på vei? Vår EYWA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EYWA tokenets prisforutsigelse nå!

