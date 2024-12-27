EYWA

EYWA is a unified cross-chain liquidity market and we solve two major problems of the DeFi market: liquidity fragmentation and insecure cross-chain communications. CrossCurve is EYWA’s cross-chain trading and yield protocol designed to address the issue of fragmented liquidity. By using Curve's deep liquidity, we help both B2B and retail users enjoy low slippage rates when trading single assets and Curve LP tokens.

NavnEYWA

RangeringNo.2796

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.19%

Opplagsforsyning99,914,818

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.0999%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.22807147007540374,2024-12-27

Laveste pris0.002471932714356074,2025-09-27

Offentlig blokkjedeARB

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...