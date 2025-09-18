Dagens Eurite livepris er 1.1737 USD. Spor prisoppdateringer for EURI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EURI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Eurite livepris er 1.1737 USD. Spor prisoppdateringer for EURI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EURI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om EURI

EURI Prisinformasjon

EURI teknisk dokument

EURI Offisiell nettside

EURI tokenomics

EURI Prisprognose

EURI-historikk

EURI Kjøpeguide

EURI-til-fiat-valutakonverter

EURI Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Eurite Logo

Eurite Pris(EURI)

1 EURI til USD livepris:

$1.1737
$1.1737$1.1737
-0.03%1D
USD
Eurite (EURI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:16:44 (UTC+8)

Eurite (EURI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.1724
$ 1.1724$ 1.1724
24 timer lav
$ 1.1792
$ 1.1792$ 1.1792
24 timer høy

$ 1.1724
$ 1.1724$ 1.1724

$ 1.1792
$ 1.1792$ 1.1792

$ 1.1906031001599715
$ 1.1906031001599715$ 1.1906031001599715

$ 1.018151620054694
$ 1.018151620054694$ 1.018151620054694

-0.01%

-0.03%

+0.18%

+0.18%

Eurite (EURI) sanntidsprisen er $ 1.1737. I løpet av de siste 24 timene har EURI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.1724 og et toppnivå på $ 1.1792, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EURI er $ 1.1906031001599715, mens den rekordlave prisen er $ 1.018151620054694.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EURI endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -0.03% over 24 timer og +0.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Eurite (EURI) Markedsinformasjon

No.536

$ 60.23M
$ 60.23M$ 60.23M

$ 340.43K
$ 340.43K$ 340.43K

$ 60.23M
$ 60.23M$ 60.23M

51.32M
51.32M 51.32M

--
----

51,318,844.99990108
51,318,844.99990108 51,318,844.99990108

ETH

Nåværende markedsverdi på Eurite er $ 60.23M, med et 24-timers handelsvolum på $ 340.43K. Den sirkulerende forsyningen på EURI er 51.32M, med en total tilgang på 51318844.99990108. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 60.23M.

Eurite (EURI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Eurite for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000352-0.03%
30 dager$ +0.0085+0.72%
60 dager$ +0.0054+0.46%
90 dager$ +0.0223+1.93%
Eurite Prisendring i dag

I dag registrerte EURI en endring på $ -0.000352 (-0.03%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Eurite 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0085 (+0.72%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Eurite 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så EURI en endring på $ +0.0054 (+0.46%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Eurite 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0223+1.93% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Eurite (EURI)?

Sjekk ut Eurite Prishistorikk-siden nå.

Hva er Eurite (EURI)

Eurite (EURI) is a 1:1 EUR-backed stablecoin regulated by the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) in the EEA.

Eurite er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Eurite investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk EURI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Eurite på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Eurite kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Eurite Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Eurite (EURI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Eurite (EURI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Eurite.

Sjekk Euriteprisprognosen nå!

Eurite (EURI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Eurite (EURI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EURI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Eurite (EURI)

Leter du etter hvordan du kjøperEurite? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Eurite på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

EURI til lokale valutaer

1 Eurite(EURI) til VND
30,885.9155
1 Eurite(EURI) til AUD
A$1.772287
1 Eurite(EURI) til GBP
0.868538
1 Eurite(EURI) til EUR
0.997645
1 Eurite(EURI) til USD
$1.1737
1 Eurite(EURI) til MYR
RM4.92954
1 Eurite(EURI) til TRY
48.555969
1 Eurite(EURI) til JPY
¥172.5339
1 Eurite(EURI) til ARS
ARS$1,731.113604
1 Eurite(EURI) til RUB
98.00395
1 Eurite(EURI) til INR
103.379496
1 Eurite(EURI) til IDR
Rp19,561.658842
1 Eurite(EURI) til KRW
1,639.236368
1 Eurite(EURI) til PHP
66.983059
1 Eurite(EURI) til EGP
￡E.56.525392
1 Eurite(EURI) til BRL
R$6.244084
1 Eurite(EURI) til CAD
C$1.607969
1 Eurite(EURI) til BDT
142.886238
1 Eurite(EURI) til NGN
1,754.399812
1 Eurite(EURI) til COP
$4,584.765625
1 Eurite(EURI) til ZAR
R.20.363695
1 Eurite(EURI) til UAH
48.497284
1 Eurite(EURI) til TZS
T.Sh.2,905.189188
1 Eurite(EURI) til VES
Bs191.3131
1 Eurite(EURI) til CLP
$1,120.8835
1 Eurite(EURI) til PKR
Rs333.143008
1 Eurite(EURI) til KZT
635.452917
1 Eurite(EURI) til THB
฿37.370608
1 Eurite(EURI) til TWD
NT$35.480951
1 Eurite(EURI) til AED
د.إ4.307479
1 Eurite(EURI) til CHF
Fr0.927223
1 Eurite(EURI) til HKD
HK$9.119649
1 Eurite(EURI) til AMD
֏449.17499
1 Eurite(EURI) til MAD
.د.م10.586774
1 Eurite(EURI) til MXN
$21.572606
1 Eurite(EURI) til SAR
ريال4.401375
1 Eurite(EURI) til ETB
Br168.508109
1 Eurite(EURI) til KES
KSh151.618566
1 Eurite(EURI) til JOD
د.أ0.8321533
1 Eurite(EURI) til PLN
4.248794
1 Eurite(EURI) til RON
лв5.058647
1 Eurite(EURI) til SEK
kr11.03278
1 Eurite(EURI) til BGN
лв1.948342
1 Eurite(EURI) til HUF
Ft390.055721
1 Eurite(EURI) til CZK
24.248642
1 Eurite(EURI) til KWD
د.ك0.3579785
1 Eurite(EURI) til ILS
3.908421
1 Eurite(EURI) til BOB
Bs8.110267
1 Eurite(EURI) til AZN
1.99529
1 Eurite(EURI) til TJS
SM10.985832
1 Eurite(EURI) til GEL
3.16899
1 Eurite(EURI) til AOA
Kz1,069.909709
1 Eurite(EURI) til BHD
.د.ب0.4424849
1 Eurite(EURI) til BMD
$1.1737
1 Eurite(EURI) til DKK
kr7.452995
1 Eurite(EURI) til HNL
L30.762677
1 Eurite(EURI) til MUR
53.215558
1 Eurite(EURI) til NAD
$20.363695
1 Eurite(EURI) til NOK
kr11.666578
1 Eurite(EURI) til NZD
$1.99529
1 Eurite(EURI) til PAB
B/.1.1737
1 Eurite(EURI) til PGK
K4.906066
1 Eurite(EURI) til QAR
ر.ق4.260531
1 Eurite(EURI) til RSD
дин.117.01789
1 Eurite(EURI) til UZS
soʻm14,490.112879
1 Eurite(EURI) til ALL
L96.783302
1 Eurite(EURI) til ANG
ƒ2.100923
1 Eurite(EURI) til AWG
ƒ2.11266
1 Eurite(EURI) til BBD
$2.3474
1 Eurite(EURI) til BAM
KM1.948342
1 Eurite(EURI) til BIF
Fr3,503.4945
1 Eurite(EURI) til BND
$1.502336
1 Eurite(EURI) til BSD
$1.1737
1 Eurite(EURI) til JMD
$188.273217
1 Eurite(EURI) til KHR
4,713.649622
1 Eurite(EURI) til KMF
Fr490.6066
1 Eurite(EURI) til LAK
25,515.216881
1 Eurite(EURI) til LKR
Rs355.020776
1 Eurite(EURI) til MDL
L19.36605
1 Eurite(EURI) til MGA
Ar5,193.352549
1 Eurite(EURI) til MOP
P9.401337
1 Eurite(EURI) til MVR
17.95761
1 Eurite(EURI) til MWK
MK2,037.672307
1 Eurite(EURI) til MZN
MT74.99943
1 Eurite(EURI) til NPR
Rs165.397804
1 Eurite(EURI) til PYG
8,382.5654
1 Eurite(EURI) til RWF
Fr1,700.6913
1 Eurite(EURI) til SBD
$9.62434
1 Eurite(EURI) til SCR
17.863714
1 Eurite(EURI) til SRD
$44.706233
1 Eurite(EURI) til SVC
$10.269875
1 Eurite(EURI) til SZL
L20.363695
1 Eurite(EURI) til TMT
m4.10795
1 Eurite(EURI) til TND
د.ت3.415467
1 Eurite(EURI) til TTD
$7.945949
1 Eurite(EURI) til UGX
Sh4,117.3396
1 Eurite(EURI) til XAF
Fr654.9246
1 Eurite(EURI) til XCD
$3.16899
1 Eurite(EURI) til XOF
Fr654.9246
1 Eurite(EURI) til XPF
Fr118.5437
1 Eurite(EURI) til BWP
P15.633684
1 Eurite(EURI) til BZD
$2.359137
1 Eurite(EURI) til CVE
$110.069586
1 Eurite(EURI) til DJF
Fr208.9186
1 Eurite(EURI) til DOP
$72.792874
1 Eurite(EURI) til DZD
د.ج152.088046
1 Eurite(EURI) til FJD
$2.640825
1 Eurite(EURI) til GNF
Fr10,205.3215
1 Eurite(EURI) til GTQ
Q8.990542
1 Eurite(EURI) til GYD
$245.643673
1 Eurite(EURI) til ISK
kr142.0177

Eurite Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Eurite, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Eurite nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Eurite

Hvor mye er Eurite (EURI) verdt i dag?
Live EURI prisen i USD er 1.1737 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EURI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EURI til USD er $ 1.1737. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Eurite?
Markedsverdien for EURI er $ 60.23M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EURI?
Den sirkulerende forsyningen av EURI er 51.32M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEURI ?
EURI oppnådde en ATH-pris på 1.1906031001599715 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EURI?
EURI så en ATL-pris på 1.018151620054694 USD.
Hva er handelsvolumet til EURI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EURI er $ 340.43K USD.
Vil EURI gå høyere i år?
EURI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EURI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:16:44 (UTC+8)

Eurite (EURI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

EURI-til-USD-kalkulator

Beløp

EURI
EURI
USD
USD

1 EURI = 1.1737 USD

Handle EURI

EURIUSDT
$1.1737
$1.1737$1.1737
-0.04%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker