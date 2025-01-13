EURI

Eurite (EURI) is a 1:1 EUR-backed stablecoin regulated by the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) in the EEA.

NavnEURI

RangeringNo.524

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)12.66%

Opplagsforsyning49,618,844.99990108

Maksimal forsyning

Total forsyning49,618,844.99990108

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high1.1906031001599715,2025-09-17

Laveste pris1.018151620054694,2025-01-13

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonEurite (EURI) is a 1:1 EUR-backed stablecoin regulated by the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) in the EEA.

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

