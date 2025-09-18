Dagens ETHW livepris er 1.583 USD. Spor prisoppdateringer for ETHW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ETHW pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ETHW livepris er 1.583 USD. Spor prisoppdateringer for ETHW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ETHW pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 ETHW til USD livepris:

$1.586
-2.63%1D
USD
ETHW (ETHW) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:04:59 (UTC+8)

ETHW (ETHW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.58
24 timer lav
$ 1.658
24 timer høy

$ 1.58
$ 1.658
$ 141.36226499471468
$ 0.9976494131002414
-1.44%

-2.63%

-2.53%

-2.53%

ETHW (ETHW) sanntidsprisen er $ 1.583. I løpet av de siste 24 timene har ETHW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.58 og et toppnivå på $ 1.658, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ETHW er $ 141.36226499471468, mens den rekordlave prisen er $ 0.9976494131002414.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ETHW endret seg med -1.44% i løpet av den siste timen, -2.63% over 24 timer og -2.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ETHW (ETHW) Markedsinformasjon

No.262

$ 170.68M
$ 331.37K
$ 170.68M
107.82M
107,818,999.04993
ETHW

Nåværende markedsverdi på ETHW er $ 170.68M, med et 24-timers handelsvolum på $ 331.37K. Den sirkulerende forsyningen på ETHW er 107.82M, med en total tilgang på 107818999.04993. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 170.68M.

ETHW (ETHW) Prishistorikk USD

Spor prisendringene ETHW for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.04284-2.63%
30 dager$ +0.005+0.31%
60 dager$ -0.334-17.43%
90 dager$ +0.266+20.19%
ETHW Prisendring i dag

I dag registrerte ETHW en endring på $ -0.04284 (-2.63%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

ETHW 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.005 (+0.31%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

ETHW 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ETHW en endring på $ -0.334 (-17.43%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

ETHW 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.266+20.19% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for ETHW (ETHW)?

Sjekk ut ETHW Prishistorikk-siden nå.

Hva er ETHW (ETHW)

EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work.

ETHW er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ETHW investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ETHW Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om ETHW på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ETHW kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ETHW Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ETHW (ETHW) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ETHW (ETHW) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ETHW.

Sjekk ETHWprisprognosen nå!

ETHW (ETHW) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ETHW (ETHW) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ETHW tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ETHW (ETHW)

Leter du etter hvordan du kjøperETHW? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ETHW på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ETHW til lokale valutaer

ETHW Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ETHW, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell ETHW nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om ETHW

Hvor mye er ETHW (ETHW) verdt i dag?
Live ETHW prisen i USD er 1.583 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ETHW-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ETHW til USD er $ 1.583. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ETHW?
Markedsverdien for ETHW er $ 170.68M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ETHW?
Den sirkulerende forsyningen av ETHW er 107.82M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forETHW ?
ETHW oppnådde en ATH-pris på 141.36226499471468 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ETHW?
ETHW så en ATL-pris på 0.9976494131002414 USD.
Hva er handelsvolumet til ETHW?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ETHW er $ 331.37K USD.
Vil ETHW gå høyere i år?
ETHW kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ETHW prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:04:59 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

