ETHW (ETHW) Informasjon EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work. Offisiell nettside: https://ethereumpow.org/ Blokkutforsker: https://ethwscan.com Kjøp ETHW nå!

ETHW (ETHW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ETHW (ETHW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 170.03M $ 170.03M $ 170.03M Total forsyning: $ 107.82M $ 107.82M $ 107.82M Sirkulerende forsyning: $ 107.82M $ 107.82M $ 107.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 170.03M $ 170.03M $ 170.03M All-time high: $ 130 $ 130 $ 130 All-Time Low: $ 0.9976494131002414 $ 0.9976494131002414 $ 0.9976494131002414 Nåværende pris: $ 1.577 $ 1.577 $ 1.577 Lær mer om ETHW (ETHW) pris

ETHW (ETHW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ETHW (ETHW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ETHW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ETHW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ETHWs tokenomics, kan du utforske ETHW tokenets livepris!

ETHW (ETHW) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ETHW hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ETHW nå!

ETHW prisforutsigelse Vil du vite hvor ETHW kan være på vei? Vår ETHW prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ETHW tokenets prisforutsigelse nå!

