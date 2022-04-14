Balance (EPT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Balance (EPT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Balance (EPT) Informasjon Balance is a next-gen AI+Web3 protocol and framework for social and gaming, seamlessly integrating AI technology, blockchain technology, and decentralized applications. By combining AI Agents (intelligent, adaptive digital companions) with Key Nodes, which govern and secure the network, Balance enables a highly interactive, decentralized ecosystem for entertainment, productivity, and beyond. Offisiell nettside: https://balance.fun/ Teknisk dokument: https://balancefun.gitbook.io/balance Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x3dc8e2d80b6215a1bccae4d38715c3520581e77c Kjøp EPT nå!

Balance (EPT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Balance (EPT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.25M $ 16.25M $ 16.25M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 2.95B $ 2.95B $ 2.95B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 55.14M $ 55.14M $ 55.14M All-time high: $ 0.0564 $ 0.0564 $ 0.0564 All-Time Low: $ 0.003791516162432348 $ 0.003791516162432348 $ 0.003791516162432348 Nåværende pris: $ 0.005514 $ 0.005514 $ 0.005514 Lær mer om Balance (EPT) pris

Balance (EPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Balance (EPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EPT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EPTs tokenomics, kan du utforske EPT tokenets livepris!

Balance (EPT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til EPT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for EPT nå!

EPT prisforutsigelse Vil du vite hvor EPT kan være på vei? Vår EPT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EPT tokenets prisforutsigelse nå!

