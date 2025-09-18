Dagens TEH EPIK DUCK livepris er 0.004355 USD. Spor prisoppdateringer for EPIK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EPIK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens TEH EPIK DUCK livepris er 0.004355 USD. Spor prisoppdateringer for EPIK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EPIK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om EPIK

EPIK Prisinformasjon

EPIK Offisiell nettside

EPIK tokenomics

EPIK Prisprognose

EPIK-historikk

EPIK Kjøpeguide

EPIK-til-fiat-valutakonverter

EPIK Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

TEH EPIK DUCK Logo

TEH EPIK DUCK Pris(EPIK)

1 EPIK til USD livepris:

$0.004355
$0.004355$0.004355
0.00%1D
USD
TEH EPIK DUCK (EPIK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:16:23 (UTC+8)

TEH EPIK DUCK (EPIK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0041
$ 0.0041$ 0.0041
24 timer lav
$ 0.004614
$ 0.004614$ 0.004614
24 timer høy

$ 0.0041
$ 0.0041$ 0.0041

$ 0.004614
$ 0.004614$ 0.004614

$ 0.05957419152210185
$ 0.05957419152210185$ 0.05957419152210185

$ 0.001254185296328304
$ 0.001254185296328304$ 0.001254185296328304

0.00%

0.00%

-16.22%

-16.22%

TEH EPIK DUCK (EPIK) sanntidsprisen er $ 0.004355. I løpet av de siste 24 timene har EPIK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0041 og et toppnivå på $ 0.004614, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EPIK er $ 0.05957419152210185, mens den rekordlave prisen er $ 0.001254185296328304.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EPIK endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -16.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TEH EPIK DUCK (EPIK) Markedsinformasjon

No.4140

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 152.25
$ 152.25$ 152.25

$ 3.69M
$ 3.69M$ 3.69M

0.00
0.00 0.00

846,671,686.83
846,671,686.83 846,671,686.83

SOL

Nåværende markedsverdi på TEH EPIK DUCK er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 152.25. Den sirkulerende forsyningen på EPIK er 0.00, med en total tilgang på 846671686.83. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.69M.

TEH EPIK DUCK (EPIK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene TEH EPIK DUCK for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.000505-10.40%
60 dager$ -0.000396-8.34%
90 dager$ +0.000696+19.02%
TEH EPIK DUCK Prisendring i dag

I dag registrerte EPIK en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

TEH EPIK DUCK 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000505 (-10.40%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

TEH EPIK DUCK 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så EPIK en endring på $ -0.000396 (-8.34%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

TEH EPIK DUCK 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000696+19.02% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for TEH EPIK DUCK (EPIK)?

Sjekk ut TEH EPIK DUCK Prishistorikk-siden nå.

Hva er TEH EPIK DUCK (EPIK)

Memecoin created on a livestream by Mando (@rektmando) as a joke using pump.fun which ended up blowing up in popularity. The meme is related to a duck which was popular in gaming circles 15 years ago.

TEH EPIK DUCK er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere TEH EPIK DUCK investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk EPIK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om TEH EPIK DUCK på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din TEH EPIK DUCK kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

TEH EPIK DUCK Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TEH EPIK DUCK (EPIK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TEH EPIK DUCK (EPIK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TEH EPIK DUCK.

Sjekk TEH EPIK DUCKprisprognosen nå!

TEH EPIK DUCK (EPIK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TEH EPIK DUCK (EPIK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EPIK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe TEH EPIK DUCK (EPIK)

Leter du etter hvordan du kjøperTEH EPIK DUCK? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe TEH EPIK DUCK på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

EPIK til lokale valutaer

1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til VND
114.601825
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til AUD
A$0.00657605
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til GBP
0.0032227
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til EUR
0.00370175
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til USD
$0.004355
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til MYR
RM0.018291
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til TRY
0.18016635
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til JPY
¥0.640185
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til ARS
ARS$6.4232766
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til RUB
0.3636425
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til INR
0.3835884
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til IDR
Rp72.5833043
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til KRW
6.0823672
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til PHP
0.24853985
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til EGP
￡E.0.2097368
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til BRL
R$0.0231686
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til CAD
C$0.00596635
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til BDT
0.5301777
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til NGN
6.5096798
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til COP
$17.01171875
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til ZAR
R.0.07555925
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til UAH
0.1799486
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til TZS
T.Sh.10.7796702
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til VES
Bs0.709865
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til CLP
$4.159025
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til PKR
Rs1.2361232
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til KZT
2.35784055
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til THB
฿0.1386632
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til TWD
NT$0.13165165
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til AED
د.إ0.01598285
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til CHF
Fr0.00344045
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til HKD
HK$0.03383835
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til AMD
֏1.6666585
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til MAD
.د.م0.0392821
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til MXN
$0.0800449
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til SAR
ريال0.01633125
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til ETB
Br0.62524735
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til KES
KSh0.5625789
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til JOD
د.أ0.003087695
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til PLN
0.0157651
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til RON
лв0.01877005
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til SEK
kr0.040937
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til BGN
лв0.0072293
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til HUF
Ft1.44729715
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til CZK
0.0899743
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til KWD
د.ك0.001328275
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til ILS
0.01450215
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til BOB
Bs0.03009305
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til AZN
0.0074035
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til TJS
SM0.0407628
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til GEL
0.0117585
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til AOA
Kz3.96988735
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til BHD
.د.ب0.001641835
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til BMD
$0.004355
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til DKK
kr0.02765425
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til HNL
L0.11414455
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til MUR
0.1974557
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til NAD
$0.07555925
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til NOK
kr0.0432887
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til NZD
$0.0074035
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til PAB
B/.0.004355
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til PGK
K0.0182039
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til QAR
ر.ق0.01580865
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til RSD
дин.0.4341935
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til UZS
soʻm53.76539285
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til ALL
L0.3591133
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til ANG
ƒ0.00779545
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til AWG
ƒ0.007839
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til BBD
$0.00871
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til BAM
KM0.0072293
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til BIF
Fr12.999675
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til BND
$0.0055744
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til BSD
$0.004355
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til JMD
$0.69858555
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til KHR
17.4899413
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til KMF
Fr1.82039
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til LAK
94.67391115
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til LKR
Rs1.3173004
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til MDL
L0.0718575
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til MGA
Ar19.26987335
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til MOP
P0.03488355
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til MVR
0.0666315
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til MWK
MK7.56075905
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til MZN
MT0.2782845
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til NPR
Rs0.6137066
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til PYG
31.10341
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til RWF
Fr6.310395
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til SBD
$0.035711
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til SCR
0.0662831
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til SRD
$0.16588195
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til SVC
$0.03810625
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til SZL
L0.07555925
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til TMT
m0.0152425
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til TND
د.ت0.01267305
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til TTD
$0.02948335
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til UGX
Sh15.27734
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til XAF
Fr2.43009
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til XCD
$0.0117585
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til XOF
Fr2.43009
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til XPF
Fr0.439855
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til BWP
P0.0580086
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til BZD
$0.00875355
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til CVE
$0.4084119
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til DJF
Fr0.77519
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til DOP
$0.2700971
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til DZD
د.ج0.5643209
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til FJD
$0.00979875
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til GNF
Fr37.866725
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til GTQ
Q0.0333593
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til GYD
$0.91145795
1 TEH EPIK DUCK(EPIK) til ISK
kr0.526955

TEH EPIK DUCK Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av TEH EPIK DUCK, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell TEH EPIK DUCK nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om TEH EPIK DUCK

Hvor mye er TEH EPIK DUCK (EPIK) verdt i dag?
Live EPIK prisen i USD er 0.004355 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EPIK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EPIK til USD er $ 0.004355. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for TEH EPIK DUCK?
Markedsverdien for EPIK er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EPIK?
Den sirkulerende forsyningen av EPIK er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEPIK ?
EPIK oppnådde en ATH-pris på 0.05957419152210185 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EPIK?
EPIK så en ATL-pris på 0.001254185296328304 USD.
Hva er handelsvolumet til EPIK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EPIK er $ 152.25 USD.
Vil EPIK gå høyere i år?
EPIK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EPIK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:16:23 (UTC+8)

TEH EPIK DUCK (EPIK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

EPIK-til-USD-kalkulator

Beløp

EPIK
EPIK
USD
USD

1 EPIK = 0.004355 USD

Handle EPIK

EPIKUSDT
$0.004355
$0.004355$0.004355
0.00%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker