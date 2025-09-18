Hva er TEH EPIK DUCK (EPIK)

Memecoin created on a livestream by Mando (@rektmando) as a joke using pump.fun which ended up blowing up in popularity. The meme is related to a duck which was popular in gaming circles 15 years ago.

TEH EPIK DUCK er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere TEH EPIK DUCK investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk EPIK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om TEH EPIK DUCK på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din TEH EPIK DUCK kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

TEH EPIK DUCK Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TEH EPIK DUCK (EPIK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TEH EPIK DUCK (EPIK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TEH EPIK DUCK.

Sjekk TEH EPIK DUCKprisprognosen nå!

TEH EPIK DUCK (EPIK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TEH EPIK DUCK (EPIK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EPIK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe TEH EPIK DUCK (EPIK)

Leter du etter hvordan du kjøperTEH EPIK DUCK? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe TEH EPIK DUCK på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

EPIK til lokale valutaer

Prøv konverting

TEH EPIK DUCK Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av TEH EPIK DUCK, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om TEH EPIK DUCK Hvor mye er TEH EPIK DUCK (EPIK) verdt i dag? Live EPIK prisen i USD er 0.004355 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende EPIK-til-USD-pris? $ 0.004355 . Sjekk ut Den nåværende prisen på EPIK til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for TEH EPIK DUCK? Markedsverdien for EPIK er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av EPIK? Den sirkulerende forsyningen av EPIK er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEPIK ? EPIK oppnådde en ATH-pris på 0.05957419152210185 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på EPIK? EPIK så en ATL-pris på 0.001254185296328304 USD . Hva er handelsvolumet til EPIK? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EPIK er $ 152.25 USD . Vil EPIK gå høyere i år? EPIK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EPIK prisprognosen for en mer grundig analyse.

TEH EPIK DUCK (EPIK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?