TEH EPIK DUCK (EPIK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TEH EPIK DUCK (EPIK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TEH EPIK DUCK (EPIK) Informasjon Memecoin created on a livestream by Mando (@rektmando) as a joke using pump.fun which ended up blowing up in popularity. The meme is related to a duck which was popular in gaming circles 15 years ago. Offisiell nettside: https://epikduckcoin.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/3BgwJ8b7b9hHX4sgfZ2KJhv9496CoVfsMK2YePevsBRw Kjøp EPIK nå!

TEH EPIK DUCK (EPIK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TEH EPIK DUCK (EPIK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 846.67M $ 846.67M $ 846.67M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.27M $ 3.27M $ 3.27M All-time high: $ 0.043943 $ 0.043943 $ 0.043943 All-Time Low: $ 0.001254185296328304 $ 0.001254185296328304 $ 0.001254185296328304 Nåværende pris: $ 0.003865 $ 0.003865 $ 0.003865 Lær mer om TEH EPIK DUCK (EPIK) pris

TEH EPIK DUCK (EPIK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TEH EPIK DUCK (EPIK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EPIK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EPIK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EPIKs tokenomics, kan du utforske EPIK tokenets livepris!

Hvordan kjøpe EPIK Interessert i å legge til TEH EPIK DUCK (EPIK) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe EPIK, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper EPIK på MEXC nå!

TEH EPIK DUCK (EPIK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til EPIK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for EPIK nå!

EPIK prisforutsigelse Vil du vite hvor EPIK kan være på vei? Vår EPIK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EPIK tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!