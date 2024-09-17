enfineo (ENF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i enfineo (ENF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

enfineo (ENF) Informasjon enfineo revolutionizes fintech by blending the best features of traditional and crypto finance, to create an ecosystem of next-generation user-centric financial solutions delivered via a website and a mobile application. Offisiell nettside: https://enfineo.com/ Teknisk dokument: https://enfineo.gitbook.io/enfineo-whitepaper Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x418F9e4976f467EFDB31b2009ac69a7E30Ef58B7

enfineo (ENF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for enfineo (ENF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Total forsyning: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M Sirkulerende forsyning: $ 40.63M $ 40.63M $ 40.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.21M $ 4.21M $ 4.21M All-time high: $ 0.222 $ 0.222 $ 0.222 All-Time Low: $ 0.007643826912459699 $ 0.007643826912459699 $ 0.007643826912459699 Nåværende pris: $ 0.0383 $ 0.0383 $ 0.0383 Lær mer om enfineo (ENF) pris

enfineo (ENF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak enfineo (ENF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ENF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ENF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ENFs tokenomics, kan du utforske ENF tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ENF Interessert i å legge til enfineo (ENF) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ENF, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

enfineo (ENF) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ENF hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

ENF prisforutsigelse Vil du vite hvor ENF kan være på vei? Vår ENF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

