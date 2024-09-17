ENF

enfineo revolutionizes fintech by blending the best features of traditional and crypto finance, to create an ecosystem of next-generation user-centric financial solutions delivered via a website and a mobile application.

NavnENF

RangeringNo.2164

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.02%

Opplagsforsyning40,631,723

Maksimal forsyning110,000,000

Total forsyning109,999,775

Opplagsforsyning0.3693%

Utstedelsesdato2024-09-17 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt0.125 USDT

All-time high0.04707658444467169,2025-09-06

Laveste pris0.007643826912459699,2025-08-07

Offentlig blokkjedeBSC

enfineo revolutionizes fintech by blending the best features of traditional and crypto finance, to create an ecosystem of next-generation user-centric financial solutions delivered via a website and a mobile application.

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...