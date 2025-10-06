Elympics pris i dag

Sanntids Elympics (ELP) pris i dag er $ 0.002734, med en 1.29% endring de siste 24 timene. Nåværende ELP til USD konverteringssats er $ 0.002734 per ELP.

Elympics rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- ELP. I løpet av de siste 24 timene ELP har den blitt handlet mellom $ 0.002679(laveste) og $ 0.00277 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har ELP beveget seg +0.03% i løpet av den siste timen og -5.11% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 731.84.

Elympics (ELP) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 731.84$ 731.84 $ 731.84 Fullt utvannet markedsverdi $ 9.57M$ 9.57M $ 9.57M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Elympics er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 731.84. Den sirkulerende forsyningen på ELP er --, med en total tilgang på 3500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.57M.