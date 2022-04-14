DuckChain (DUCK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DuckChain (DUCK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DuckChain (DUCK) Informasjon DuckChain is the first consumer layer blockchain on TON, bridges TON with Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC), and other ecosystems using Arbitrum Orbit's robust infrastructure. It offers developers familiar tools to build dApps, migrate applications, and attract liquidity to the Telegram ecosystem. By introducing a unified gas system via Telegram Stars and account abstraction, DuckChain lowers barriers for Web2 users. Users can perform on-chain operations and interact with thousands of dApps directly within Telegram, enjoying a Web3 experience as simple as using a Web2 application. DuckChain's mission is to make blockchain as intuitive as sending a message on Telegram, transforming it into a super app for 950 million global users. Offisiell nettside: https://duckchain.io/ Teknisk dokument: https://diary.duckchain.io/2.-users-and-developers/2.3-developer-hub Blokkutforsker: https://tonscan.org/jetton/EQDWXjnVWheFemaAaFn-Cp4nDehvGllrXOZ8wqHm8sDEwn_c

DuckChain (DUCK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DuckChain (DUCK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.88M Total forsyning: $ 9.45B Sirkulerende forsyning: $ 5.35B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 35.25M All-time high: $ 0.0188 All-Time Low: $ 0.00196542123946365 Nåværende pris: $ 0.003525

DuckChain (DUCK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DuckChain (DUCK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DUCK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DUCK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DUCKs tokenomics, kan du utforske DUCK tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DUCK Interessert i å legge til DuckChain (DUCK) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DUCK, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

DuckChain (DUCK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DUCK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DUCK nå!

DUCK prisforutsigelse Vil du vite hvor DUCK kan være på vei? Vår DUCK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DUCK tokenets prisforutsigelse nå!

