Hva er DuckChain (DUCK)

DuckChain is the first consumer layer blockchain on TON, bridges TON with Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC), and other ecosystems using Arbitrum Orbit’s robust infrastructure. It offers developers familiar tools to build dApps, migrate applications, and attract liquidity to the Telegram ecosystem. By introducing a unified gas system via Telegram Stars and account abstraction, DuckChain lowers barriers for Web2 users. Users can perform on-chain operations and interact with thousands of dApps directly within Telegram, enjoying a Web3 experience as simple as using a Web2 application. DuckChain’s mission is to make blockchain as intuitive as sending a message on Telegram, transforming it into a super app for 950 million global users.

DuckChain (DUCK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DuckChain (DUCK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DUCK tokenets omfattende tokenomics nå!

DuckChain Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av DuckChain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om DuckChain Hvor mye er DuckChain (DUCK) verdt i dag? Live DUCK prisen i USD er 0.004667 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende DUCK-til-USD-pris? $ 0.004667 . Sjekk ut Den nåværende prisen på DUCK til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for DuckChain? Markedsverdien for DUCK er $ 24.99M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av DUCK? Den sirkulerende forsyningen av DUCK er 5.35B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDUCK ? DUCK oppnådde en ATH-pris på 0.013127834105261482 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på DUCK? DUCK så en ATL-pris på 0.00196542123946365 USD . Hva er handelsvolumet til DUCK? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DUCK er $ 1.13M USD . Vil DUCK gå høyere i år? DUCK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DUCK prisprognosen for en mer grundig analyse.

DuckChain (DUCK) Viktige bransjeoppdateringer

