Doran (DRN) Live prisdiagram
2025-09-20 02:45:50 (UTC+8)

Doran (DRN) Prisinformasjon (USD)

Doran (DRN) sanntidsprisen er $ 0.2951. I løpet av de siste 24 timene har DRN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2875 og et toppnivå på $ 0.32, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DRN er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DRN endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, -0.06% over 24 timer og +11.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Doran (DRN) Markedsinformasjon

UTON

Nåværende markedsverdi på Doran er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 122.44K. Den sirkulerende forsyningen på DRN er --, med en total tilgang på 50000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.75M.

Doran (DRN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Doran for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000177-0.06%
30 dager$ +0.0478+19.32%
60 dager$ +0.0637+27.52%
90 dager$ +0.0569+23.88%
Doran Prisendring i dag

I dag registrerte DRN en endring på $ -0.000177 (-0.06%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Doran 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0478 (+19.32%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Doran 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DRN en endring på $ +0.0637 (+27.52%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Doran 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0569+23.88% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Doran (DRN)?

Sjekk ut Doran Prishistorikk-siden nå.

Hva er Doran (DRN)

SHANHAI is the first 3D fantasy martial arts massively multiplayer online role-playing mobile game (MMORPG) based on blockchain technology, which combines traditional classic culture and future fantasy elements, and has multiple competitive modes such as single-player dungeons and guild battles. Doran (DRN) is the play-to-earn token in SHANHAI's "three-token economic model", allowing players free to earn.

Doran er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Doran investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DRN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Doran på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Doran kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Doran Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Doran (DRN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Doran (DRN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Doran.

Sjekk Doranprisprognosen nå!

Doran (DRN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Doran (DRN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DRN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Doran (DRN)

Leter du etter hvordan du kjøperDoran? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Doran på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DRN til lokale valutaer

Folk spør også: Andre spørsmål om Doran

Hvor mye er Doran (DRN) verdt i dag?
Live DRN prisen i USD er 0.2951 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DRN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DRN til USD er $ 0.2951. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Doran?
Markedsverdien for DRN er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DRN?
Den sirkulerende forsyningen av DRN er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDRN ?
DRN oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DRN?
DRN så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til DRN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DRN er $ 122.44K USD.
Vil DRN gå høyere i år?
DRN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DRN prisprognosen for en mer grundig analyse.
2025-09-20 02:45:50 (UTC+8)

Doran (DRN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

