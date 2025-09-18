Hva er Doran (DRN)

SHANHAI is the first 3D fantasy martial arts massively multiplayer online role-playing mobile game (MMORPG) based on blockchain technology, which combines traditional classic culture and future fantasy elements, and has multiple competitive modes such as single-player dungeons and guild battles. Doran (DRN) is the play-to-earn token in SHANHAI's "three-token economic model", allowing players free to earn.

Doran (DRN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Doran (DRN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DRN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Doran Hvor mye er Doran (DRN) verdt i dag? Live DRN prisen i USD er 0.2951 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende DRN-til-USD-pris? $ 0.2951 . Sjekk ut Den nåværende prisen på DRN til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Doran? Markedsverdien for DRN er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av DRN? Den sirkulerende forsyningen av DRN er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDRN ? DRN oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på DRN? DRN så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til DRN? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DRN er $ 122.44K USD . Vil DRN gå høyere i år? DRN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DRN prisprognosen for en mer grundig analyse.

