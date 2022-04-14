Doran (DRN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Doran (DRN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Doran (DRN) Informasjon SHANHAI is the first 3D fantasy martial arts massively multiplayer online role-playing mobile game (MMORPG) based on blockchain technology, which combines traditional classic culture and future fantasy elements, and has multiple competitive modes such as single-player dungeons and guild battles. Doran (DRN) is the play-to-earn token in SHANHAI's "three-token economic model", allowing players free to earn. Offisiell nettside: https://umcrypto.io/#/ Teknisk dokument: https://um-shanhai.s3.amazonaws.com/Whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://scanuton.umcrypto.io/address/0xda34bDc898267493e4E8659df435E097c11f4Cb4 Kjøp DRN nå!

Doran (DRN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Doran (DRN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- Total forsyning: $ 50.00M Sirkulerende forsyning: -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.61M All-time high: $ 14.98 All-Time Low: -- Nåværende pris: $ 0.2922

Doran (DRN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Doran (DRN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DRN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DRN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DRNs tokenomics, kan du utforske DRN tokenets livepris!

Doran (DRN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DRN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DRN nå!

