Dagens DORA livepris er 0.3023 USD. Spor prisoppdateringer for DORA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DORA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens DORA livepris er 0.3023 USD. Spor prisoppdateringer for DORA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DORA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DORA

DORA Prisinformasjon

DORA Offisiell nettside

DORA tokenomics

DORA Prisprognose

DORA-historikk

DORA Kjøpeguide

DORA-til-fiat-valutakonverter

DORA Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

DORA Logo

DORA Pris(DORA)

1 DORA til USD livepris:

$0.3023
$0.3023$0.3023
-2.76%1D
USD
DORA (DORA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:45:08 (UTC+8)

DORA (DORA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.2852
$ 0.2852$ 0.2852
24 timer lav
$ 0.3329
$ 0.3329$ 0.3329
24 timer høy

$ 0.2852
$ 0.2852$ 0.2852

$ 0.3329
$ 0.3329$ 0.3329

$ 0.6208942686973458
$ 0.6208942686973458$ 0.6208942686973458

$ 0.1629519325454314
$ 0.1629519325454314$ 0.1629519325454314

-0.50%

-2.76%

+7.73%

+7.73%

DORA (DORA) sanntidsprisen er $ 0.3023. I løpet av de siste 24 timene har DORA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2852 og et toppnivå på $ 0.3329, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DORA er $ 0.6208942686973458, mens den rekordlave prisen er $ 0.1629519325454314.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DORA endret seg med -0.50% i løpet av den siste timen, -2.76% over 24 timer og +7.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DORA (DORA) Markedsinformasjon

No.217

$ 299.30M
$ 299.30M$ 299.30M

$ 80.91K
$ 80.91K$ 80.91K

$ 302.30M
$ 302.30M$ 302.30M

990.09M
990.09M 990.09M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

99.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på DORA er $ 299.30M, med et 24-timers handelsvolum på $ 80.91K. Den sirkulerende forsyningen på DORA er 990.09M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 302.30M.

DORA (DORA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene DORA for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00858-2.76%
30 dager$ +0.0123+4.24%
60 dager$ +0.1023+51.15%
90 dager$ +0.1023+51.15%
DORA Prisendring i dag

I dag registrerte DORA en endring på $ -0.00858 (-2.76%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

DORA 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0123 (+4.24%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

DORA 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DORA en endring på $ +0.1023 (+51.15%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

DORA 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.1023+51.15% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for DORA (DORA)?

Sjekk ut DORA Prishistorikk-siden nå.

Hva er DORA (DORA)

DORA is a Web3-native CeDeFi project centered around female narrative, on-chain logic, and USD1-backed governance. It aims to redefine power structures through community-driven consensus and stablecoin mechanisms.

DORA er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere DORA investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DORA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om DORA på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din DORA kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

DORA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DORA (DORA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DORA (DORA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DORA.

Sjekk DORAprisprognosen nå!

DORA (DORA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DORA (DORA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DORA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DORA (DORA)

Leter du etter hvordan du kjøperDORA? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DORA på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DORA til lokale valutaer

1 DORA(DORA) til VND
7,955.0245
1 DORA(DORA) til AUD
A$0.456473
1 DORA(DORA) til GBP
0.223702
1 DORA(DORA) til EUR
0.256955
1 DORA(DORA) til USD
$0.3023
1 DORA(DORA) til MYR
RM1.26966
1 DORA(DORA) til TRY
12.509174
1 DORA(DORA) til JPY
¥44.4381
1 DORA(DORA) til ARS
ARS$445.868316
1 DORA(DORA) til RUB
25.239027
1 DORA(DORA) til INR
26.629607
1 DORA(DORA) til IDR
Rp5,038.331318
1 DORA(DORA) til KRW
422.204272
1 DORA(DORA) til PHP
17.249238
1 DORA(DORA) til EGP
￡E.14.561791
1 DORA(DORA) til BRL
R$1.608236
1 DORA(DORA) til CAD
C$0.414151
1 DORA(DORA) til BDT
36.802002
1 DORA(DORA) til NGN
451.865948
1 DORA(DORA) til COP
$1,180.859375
1 DORA(DORA) til ZAR
R.5.235836
1 DORA(DORA) til UAH
12.491036
1 DORA(DORA) til TZS
T.Sh.748.265052
1 DORA(DORA) til VES
Bs49.2749
1 DORA(DORA) til CLP
$288.6965
1 DORA(DORA) til PKR
Rs85.804832
1 DORA(DORA) til KZT
163.668243
1 DORA(DORA) til THB
฿9.61314
1 DORA(DORA) til TWD
NT$9.138529
1 DORA(DORA) til AED
د.إ1.109441
1 DORA(DORA) til CHF
Fr0.238817
1 DORA(DORA) til HKD
HK$2.348871
1 DORA(DORA) til AMD
֏115.69021
1 DORA(DORA) til MAD
.د.م2.726746
1 DORA(DORA) til MXN
$5.559297
1 DORA(DORA) til SAR
ريال1.133625
1 DORA(DORA) til ETB
Br43.401211
1 DORA(DORA) til KES
KSh39.051114
1 DORA(DORA) til JOD
د.أ0.2143307
1 DORA(DORA) til PLN
1.094326
1 DORA(DORA) til RON
лв1.302913
1 DORA(DORA) til SEK
kr2.844643
1 DORA(DORA) til BGN
лв0.501818
1 DORA(DORA) til HUF
Ft100.430106
1 DORA(DORA) til CZK
6.248541
1 DORA(DORA) til KWD
د.ك0.0922015
1 DORA(DORA) til ILS
1.006659
1 DORA(DORA) til BOB
Bs2.088893
1 DORA(DORA) til AZN
0.51391
1 DORA(DORA) til TJS
SM2.829528
1 DORA(DORA) til GEL
0.81621
1 DORA(DORA) til AOA
Kz275.567611
1 DORA(DORA) til BHD
.د.ب0.1139671
1 DORA(DORA) til BMD
$0.3023
1 DORA(DORA) til DKK
kr1.919605
1 DORA(DORA) til HNL
L7.923283
1 DORA(DORA) til MUR
13.706282
1 DORA(DORA) til NAD
$5.244905
1 DORA(DORA) til NOK
kr3.004862
1 DORA(DORA) til NZD
$0.51391
1 DORA(DORA) til PAB
B/.0.3023
1 DORA(DORA) til PGK
K1.263614
1 DORA(DORA) til QAR
ر.ق1.097349
1 DORA(DORA) til RSD
дин.30.145356
1 DORA(DORA) til UZS
soʻm3,732.096041
1 DORA(DORA) til ALL
L24.927658
1 DORA(DORA) til ANG
ƒ0.541117
1 DORA(DORA) til AWG
ƒ0.54414
1 DORA(DORA) til BBD
$0.6046
1 DORA(DORA) til BAM
KM0.501818
1 DORA(DORA) til BIF
Fr902.3655
1 DORA(DORA) til BND
$0.386944
1 DORA(DORA) til BSD
$0.3023
1 DORA(DORA) til JMD
$48.491943
1 DORA(DORA) til KHR
1,214.054938
1 DORA(DORA) til KMF
Fr126.3614
1 DORA(DORA) til LAK
6,571.738999
1 DORA(DORA) til LKR
Rs91.439704
1 DORA(DORA) til MDL
L4.98795
1 DORA(DORA) til MGA
Ar1,337.607971
1 DORA(DORA) til MOP
P2.421423
1 DORA(DORA) til MVR
4.62519
1 DORA(DORA) til MWK
MK524.826053
1 DORA(DORA) til MZN
MT19.31697
1 DORA(DORA) til NPR
Rs42.600116
1 DORA(DORA) til PYG
2,159.0266
1 DORA(DORA) til RWF
Fr438.0327
1 DORA(DORA) til SBD
$2.47886
1 DORA(DORA) til SCR
4.331959
1 DORA(DORA) til SRD
$11.514607
1 DORA(DORA) til SVC
$2.645125
1 DORA(DORA) til SZL
L5.244905
1 DORA(DORA) til TMT
m1.05805
1 DORA(DORA) til TND
د.ت0.879693
1 DORA(DORA) til TTD
$2.046571
1 DORA(DORA) til UGX
Sh1,060.4684
1 DORA(DORA) til XAF
Fr168.6834
1 DORA(DORA) til XCD
$0.81621
1 DORA(DORA) til XOF
Fr168.6834
1 DORA(DORA) til XPF
Fr30.5323
1 DORA(DORA) til BWP
P4.026636
1 DORA(DORA) til BZD
$0.607623
1 DORA(DORA) til CVE
$28.349694
1 DORA(DORA) til DJF
Fr53.5071
1 DORA(DORA) til DOP
$18.748646
1 DORA(DORA) til DZD
د.ج39.162965
1 DORA(DORA) til FJD
$0.680175
1 DORA(DORA) til GNF
Fr2,628.4985
1 DORA(DORA) til GTQ
Q2.315618
1 DORA(DORA) til GYD
$63.268367
1 DORA(DORA) til ISK
kr36.5783

DORA Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av DORA, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell DORA nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om DORA

Hvor mye er DORA (DORA) verdt i dag?
Live DORA prisen i USD er 0.3023 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DORA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DORA til USD er $ 0.3023. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DORA?
Markedsverdien for DORA er $ 299.30M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DORA?
Den sirkulerende forsyningen av DORA er 990.09M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDORA ?
DORA oppnådde en ATH-pris på 0.6208942686973458 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DORA?
DORA så en ATL-pris på 0.1629519325454314 USD.
Hva er handelsvolumet til DORA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DORA er $ 80.91K USD.
Vil DORA gå høyere i år?
DORA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DORA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:45:08 (UTC+8)

DORA (DORA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

DORA-til-USD-kalkulator

Beløp

DORA
DORA
USD
USD

1 DORA = 0.3023 USD

Handle DORA

DORAUSDT
$0.3023
$0.3023$0.3023
-2.82%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker