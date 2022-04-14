DORA (DORA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DORA (DORA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DORA (DORA) Informasjon DORA is a Web3-native CeDeFi project centered around female narrative, on-chain logic, and USD1-backed governance. It aims to redefine power structures through community-driven consensus and stablecoin mechanisms. Offisiell nettside: https://www.dorausd1.com/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x23Fe903be385832fD7Bb82bf1FEE93F696278888?_refluxos=a10 Kjøp DORA nå!

DORA (DORA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DORA (DORA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 286.83M $ 286.83M $ 286.83M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 990.09M $ 990.09M $ 990.09M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 289.70M $ 289.70M $ 289.70M All-time high: $ 0.4399 $ 0.4399 $ 0.4399 All-Time Low: $ 0.1629519325454314 $ 0.1629519325454314 $ 0.1629519325454314 Nåværende pris: $ 0.2897 $ 0.2897 $ 0.2897 Lær mer om DORA (DORA) pris

DORA (DORA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DORA (DORA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DORA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DORA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DORAs tokenomics, kan du utforske DORA tokenets livepris!

