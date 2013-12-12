Dagens DOGE livepris er 0.26911 USD. Spor prisoppdateringer for DOGE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DOGE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens DOGE livepris er 0.26911 USD. Spor prisoppdateringer for DOGE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DOGE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

DOGE Pris(DOGE)

1 DOGE til USD livepris:

$0.26895
-6.18%1D
USD
DOGE (DOGE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:01:27 (UTC+8)

DOGE (DOGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.26826
24 timer lav
$ 0.28885
24 timer høy

$ 0.26826
$ 0.28885
$ 0.7375666
$ 0.000085474399384111
-0.99%

-6.18%

+2.10%

+2.10%

DOGE (DOGE) sanntidsprisen er $ 0.26911. I løpet av de siste 24 timene har DOGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.26826 og et toppnivå på $ 0.28885, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOGE er $ 0.7375666, mens den rekordlave prisen er $ 0.000085474399384111.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOGE endret seg med -0.99% i løpet av den siste timen, -6.18% over 24 timer og +2.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DOGE (DOGE) Markedsinformasjon

No.8

$ 40.64B
$ 130.94M
$ 40.64B
151.00B
--
150,999,676,383.70523
1.03%

2013-12-12 00:00:00

$ 0.000559
DOGE

Nåværende markedsverdi på DOGE er $ 40.64B, med et 24-timers handelsvolum på $ 130.94M. Den sirkulerende forsyningen på DOGE er 151.00B, med en total tilgang på 150999676383.70523. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.64B.

DOGE (DOGE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene DOGE for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.017716-6.18%
30 dager$ +0.05406+25.13%
60 dager$ -0.01305-4.63%
90 dager$ +0.10888+67.95%
DOGE Prisendring i dag

I dag registrerte DOGE en endring på $ -0.017716 (-6.18%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

DOGE 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.05406 (+25.13%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

DOGE 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DOGE en endring på $ -0.01305 (-4.63%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

DOGE 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.10888+67.95% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for DOGE (DOGE)?

Sjekk ut DOGE Prishistorikk-siden nå.

Hva er DOGE (DOGE)

Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

DOGE er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere DOGE investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DOGE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om DOGE på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din DOGE kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

DOGE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DOGE (DOGE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DOGE (DOGE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DOGE.

Sjekk DOGEprisprognosen nå!

DOGE (DOGE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DOGE (DOGE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DOGE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DOGE (DOGE)

Leter du etter hvordan du kjøperDOGE? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DOGE på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DOGE til lokale valutaer

1 DOGE(DOGE) til VND
7,081.62965
1 DOGE(DOGE) til AUD
A$0.4063561
1 DOGE(DOGE) til GBP
0.1991414
1 DOGE(DOGE) til EUR
0.2287435
1 DOGE(DOGE) til USD
DOGE Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av DOGE, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell DOGE nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om DOGE

Hvor mye er DOGE (DOGE) verdt i dag?
Live DOGE prisen i USD er 0.26911 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DOGE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DOGE til USD er $ 0.26911. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DOGE?
Markedsverdien for DOGE er $ 40.64B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DOGE?
Den sirkulerende forsyningen av DOGE er 151.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDOGE ?
DOGE oppnådde en ATH-pris på 0.7375666 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DOGE?
DOGE så en ATL-pris på 0.000085474399384111 USD.
Hva er handelsvolumet til DOGE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DOGE er $ 130.94M USD.
Vil DOGE gå høyere i år?
DOGE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DOGE prisprognosen for en mer grundig analyse.
DOGE (DOGE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

