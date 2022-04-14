Dimitra Token (DMTR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dimitra Token (DMTR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dimitra Token (DMTR) Informasjon Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others. Offisiell nettside: https://dimitra.io/ Teknisk dokument: https://dimitra.io/token Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x51cB253744189f11241becb29BeDd3F1b5384fdB Kjøp DMTR nå!

Dimitra Token (DMTR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dimitra Token (DMTR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.47M $ 6.47M $ 6.47M Total forsyning: $ 971.07M $ 971.07M $ 971.07M Sirkulerende forsyning: $ 486.50M $ 486.50M $ 486.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.30M $ 13.30M $ 13.30M All-time high: $ 0.26 $ 0.26 $ 0.26 All-Time Low: $ 0.002640306614176698 $ 0.002640306614176698 $ 0.002640306614176698 Nåværende pris: $ 0.0133 $ 0.0133 $ 0.0133 Lær mer om Dimitra Token (DMTR) pris

Dimitra Token (DMTR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dimitra Token (DMTR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DMTR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DMTR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DMTRs tokenomics, kan du utforske DMTR tokenets livepris!

Dimitra Token (DMTR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DMTR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DMTR nå!

DMTR prisforutsigelse Vil du vite hvor DMTR kan være på vei? Vår DMTR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DMTR tokenets prisforutsigelse nå!

