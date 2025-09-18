Dagens Dimitra Token livepris er 0.01497 USD. Spor prisoppdateringer for DMTR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DMTR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Dimitra Token livepris er 0.01497 USD. Spor prisoppdateringer for DMTR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DMTR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Dimitra Token Pris(DMTR)

1 DMTR til USD livepris:

$0.01496
$0.01496
-2.22%1D
USD
Dimitra Token (DMTR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:00:31 (UTC+8)

Dimitra Token (DMTR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0145
$ 0.0145
24 timer lav
$ 0.01629
$ 0.01629
24 timer høy

$ 0.0145
$ 0.0145

$ 0.01629
$ 0.01629

$ 6.605485894378385
$ 6.605485894378385

$ 0.002640306614176698
$ 0.002640306614176698

+0.33%

-2.22%

+17.50%

+17.50%

Dimitra Token (DMTR) sanntidsprisen er $ 0.01497. I løpet av de siste 24 timene har DMTR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0145 og et toppnivå på $ 0.01629, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DMTR er $ 6.605485894378385, mens den rekordlave prisen er $ 0.002640306614176698.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DMTR endret seg med +0.33% i løpet av den siste timen, -2.22% over 24 timer og +17.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dimitra Token (DMTR) Markedsinformasjon

No.1314

$ 7.28M
$ 7.28M

$ 89.29K
$ 89.29K

$ 14.97M
$ 14.97M

486.50M
486.50M

1,000,000,000
1,000,000,000

971,071,679
971,071,679

48.65%

ETH

Nåværende markedsverdi på Dimitra Token er $ 7.28M, med et 24-timers handelsvolum på $ 89.29K. Den sirkulerende forsyningen på DMTR er 486.50M, med en total tilgang på 971071679. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.97M.

Dimitra Token (DMTR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Dimitra Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0003397-2.22%
30 dager$ +0.00139+10.23%
60 dager$ -0.0045-23.12%
90 dager$ +0.00021+1.42%
Dimitra Token Prisendring i dag

I dag registrerte DMTR en endring på $ -0.0003397 (-2.22%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Dimitra Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00139 (+10.23%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Dimitra Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DMTR en endring på $ -0.0045 (-23.12%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Dimitra Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00021+1.42% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Dimitra Token (DMTR)?

Sjekk ut Dimitra Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Dimitra Token (DMTR)

Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others.

Dimitra Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Dimitra Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DMTR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Dimitra Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Dimitra Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Dimitra Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dimitra Token (DMTR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dimitra Token (DMTR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dimitra Token.

Sjekk Dimitra Tokenprisprognosen nå!

Dimitra Token (DMTR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Dimitra Token (DMTR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DMTR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Dimitra Token (DMTR)

Leter du etter hvordan du kjøperDimitra Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Dimitra Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DMTR til lokale valutaer

For en mer dyptgående forståelse av Dimitra Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Dimitra Token

Hvor mye er Dimitra Token (DMTR) verdt i dag?
Live DMTR prisen i USD er 0.01497 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DMTR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DMTR til USD er $ 0.01497. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Dimitra Token?
Markedsverdien for DMTR er $ 7.28M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DMTR?
Den sirkulerende forsyningen av DMTR er 486.50M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDMTR ?
DMTR oppnådde en ATH-pris på 6.605485894378385 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DMTR?
DMTR så en ATL-pris på 0.002640306614176698 USD.
Hva er handelsvolumet til DMTR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DMTR er $ 89.29K USD.
Vil DMTR gå høyere i år?
DMTR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DMTR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:00:31 (UTC+8)

Dimitra Token (DMTR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

$0.01496
$0.01496
