DIN Pris(DIN)
Sanntids DIN (DIN) pris i dag er $ 0.05405, med en 0.22% endring de siste 24 timene. Nåværende DIN til USD konverteringssats er $ 0.05405 per DIN.
DIN rangerer for tiden som #4077 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 DIN. I løpet av de siste 24 timene DIN har den blitt handlet mellom $ 0.0536(laveste) og $ 0.0594 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.154901467997254, mens tidenes laveste notering var $ 0.04592977819465978.
Kortsiktig har DIN beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -7.01% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 133.53K.
BSC
Nåværende markedsverdi på DIN er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 133.53K. Den sirkulerende forsyningen på DIN er 0.00, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.41M.
Spor prisendringene DIN for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -0.0001192
|-0.22%
|30 dager
|$ +0.00405
|+8.10%
|60 dager
|$ +0.00405
|+8.10%
|90 dager
|$ +0.00405
|+8.10%
I dag registrerte DIN en endring på $ -0.0001192 (-0.22%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.
I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00405 (+8.10%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.
Ved å utvide visningen til 60 dager, så DIN en endring på $ +0.00405 (+8.10%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.
Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00405+8.10% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.
I 2040 kan prisen på DIN potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.
DIN is the First AI Agent Blockchain. Created from the foundation of the Data Intelligence Network, DIN is designed to provide comprehensive solutions and infrastructure for AI agents and decentralized AI applications (dAI-Apps).
For en mer dyptgående forståelse av DIN, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:
|Tid (UTC+8)
|Type
|Informasjon
|12-05 20:29:54
|Valutapolitikk
Bank of Japan's December Rate Hike Reaches High Consensus, Highest Interest Rate in 30 Years About to Land
|12-05 15:24:33
|Bransjeoppdateringer
Solana Co-founder: Total Crypto Market Cap Will Continue to Rise, Eventually Becoming a Battle for Blockchain Market Share
|12-04 09:24:58
|Bransjeoppdateringer
Crypto Market Rally Returns, ETF Capital Inflows Reach $1.1 Billion, Hitting a 7-Week High
|12-03 18:46:22
|Valutapolitikk
UK New Legislation: Cryptocurrencies Incorporated into "Personal Property" Protection System
|12-03 10:11:55
|Bransjeoppdateringer
Crypto Market Shows Rebound with Widespread Gains, SUI and PENGU Up Over 20%
|12-03 06:23:37
|Bransjeoppdateringer
$376 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions
