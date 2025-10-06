BørsDEX+
Sanntidspris for DIN er i dag 0.05405 USD.DIN markedsverdien er 0 USD. Spor sanntids DIN to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

DIN Pris(DIN)

1 DIN til USD livepris:

$0.05405
$0.05405
-0.22%1D
USD
DIN (DIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-12-06 00:26:34 (UTC+8)

DIN pris i dag

Sanntids DIN (DIN) pris i dag er $ 0.05405, med en 0.22% endring de siste 24 timene. Nåværende DIN til USD konverteringssats er $ 0.05405 per DIN.

DIN rangerer for tiden som #4077 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 DIN. I løpet av de siste 24 timene DIN har den blitt handlet mellom $ 0.0536(laveste) og $ 0.0594 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.154901467997254, mens tidenes laveste notering var $ 0.04592977819465978.

Kortsiktig har DIN beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -7.01% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 133.53K.

DIN (DIN) Markedsinformasjon

No.4077

$ 0.00
$ 0.00

$ 133.53K
$ 133.53K

$ 5.41M
$ 5.41M

0.00
0.00

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

0.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på DIN er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 133.53K. Den sirkulerende forsyningen på DIN er 0.00, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.41M.

DIN prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0536
$ 0.0536
24 timer lav
$ 0.0594
$ 0.0594
24 timer høy

$ 0.0536
$ 0.0536

$ 0.0594
$ 0.0594

$ 1.154901467997254
$ 1.154901467997254

$ 0.04592977819465978
$ 0.04592977819465978

0.00%

-0.22%

-7.01%

-7.01%

DIN (DIN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene DIN for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0001192-0.22%
30 dager$ +0.00405+8.10%
60 dager$ +0.00405+8.10%
90 dager$ +0.00405+8.10%
DIN Prisendring i dag

I dag registrerte DIN en endring på $ -0.0001192 (-0.22%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

DIN 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00405 (+8.10%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

DIN 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DIN en endring på $ +0.00405 (+8.10%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

DIN 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00405+8.10% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for DIN (DIN)?

Sjekk ut DIN Prishistorikk-siden nå.

Prisforutsigelse for DIN

DIN (DIN) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DIN for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
DIN (DIN) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på DIN potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

Handel med ekstremt lave gebyrer på MEXC

Å kjøpe DIN (DIN) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

Gebyrer for spothandel:
--
Utsteder
--
Taker
Avgifter for futureshandel:
--
Utsteder
--
Taker

Sjekk ut MEXCs konkurransedyktige handelsgebyrer

Videre kan du handle utvalgte spottokens helt uten gebyrer via MEXCs Zero Fee Fest.

Hva er DIN (DIN)

DIN is the First AI Agent Blockchain. Created from the foundation of the Data Intelligence Network, DIN is designed to provide comprehensive solutions and infrastructure for AI agents and decentralized AI applications (dAI-Apps).

DIN Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av DIN, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell DIN nettside
Blokker Explorer

$0.05405
$0.000000

$0.0040446

$0.2801

$0.3683

$0.11051

$0.00000000004523

$0.00010500

$0.00000000000003480

$0.000000672

$1.36139

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel.

