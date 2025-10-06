DIN pris i dag

Sanntids DIN (DIN) pris i dag er $ 0.05405, med en 0.22% endring de siste 24 timene. Nåværende DIN til USD konverteringssats er $ 0.05405 per DIN.

DIN rangerer for tiden som #4077 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 DIN. I løpet av de siste 24 timene DIN har den blitt handlet mellom $ 0.0536(laveste) og $ 0.0594 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.154901467997254, mens tidenes laveste notering var $ 0.04592977819465978.

Kortsiktig har DIN beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -7.01% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 133.53K.

DIN (DIN) Markedsinformasjon

Rangering No.4077 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 133.53K$ 133.53K $ 133.53K Fullt utvannet markedsverdi $ 5.41M$ 5.41M $ 5.41M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Maksimal forsyning 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Total forsyning 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Opplagsforsyning 0.00% Offentlig blokkjede BSC

