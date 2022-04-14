Diamante (DIAM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Diamante (DIAM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Diamante (DIAM) Informasjon DIAMANTE is democratizing the digital economy with a secure, scalable, accessible, and inclusive blockchain ecosystem that empowers individuals and institutions. Offisiell nettside: https://www.diamante.io/ Teknisk dokument: https://diamante.gitbook.io/diamante-docs Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x1fa0f5ed24a1a2b43741e88f8fec19633e67082b Kjøp DIAM nå!

Diamante (DIAM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Diamante (DIAM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.10M $ 21.10M $ 21.10M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.44B $ 1.44B $ 1.44B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 146.94M $ 146.94M $ 146.94M All-time high: $ 0.052 $ 0.052 $ 0.052 All-Time Low: $ 0.006728615285372358 $ 0.006728615285372358 $ 0.006728615285372358 Nåværende pris: $ 0.014694 $ 0.014694 $ 0.014694 Lær mer om Diamante (DIAM) pris

Diamante (DIAM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Diamante (DIAM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DIAM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DIAM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DIAMs tokenomics, kan du utforske DIAM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DIAM Interessert i å legge til Diamante (DIAM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DIAM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DIAM på MEXC nå!

Diamante (DIAM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DIAM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DIAM nå!

DIAM prisforutsigelse Vil du vite hvor DIAM kan være på vei? Vår DIAM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DIAM tokenets prisforutsigelse nå!

