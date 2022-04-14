Diamante (DIAM) tokenomics

Diamante (DIAM) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Diamante (DIAM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Diamante (DIAM) Informasjon

DIAMANTE is democratizing the digital economy with a secure, scalable, accessible, and inclusive blockchain ecosystem that empowers individuals and institutions.

Offisiell nettside:
https://www.diamante.io/
Teknisk dokument:
https://diamante.gitbook.io/diamante-docs
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0x1fa0f5ed24a1a2b43741e88f8fec19633e67082b

Diamante (DIAM) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Diamante (DIAM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 21.10M
Total forsyning:
$ 10.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 1.44B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 146.94M
All-time high:
$ 0.052
All-Time Low:
$ 0.006728615285372358
Nåværende pris:
$ 0.014694
Diamante (DIAM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Diamante (DIAM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet DIAM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange DIAM tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår DIAMs tokenomics, kan du utforske DIAM tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

