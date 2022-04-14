Dohrnii (DHN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dohrnii (DHN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dohrnii (DHN) Informasjon Dohrnii is a next-generation cryptocurrency education platform designed to empower investors through an interactive and gamified learning experience. The Dohrnii Academy provides structured, expert-curated courses that guide users through various aspects of blockchain technology, trading strategies, risk management, and decentralized finance (DeFi). By incorporating a Learn-to-Earn system, Dohrnii incentivizes user engagement by rewarding learners with $DHN tokens as they progress through lessons, complete quizzes, and participate in challenges. Offisiell nettside: https://dohrnii.io/ Teknisk dokument: https://dohrnii.io/files/dohrnii-whitepaper-0.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x32462ba310e447ef34ff0d15bce8613aa8c4a244 Kjøp DHN nå!

Dohrnii (DHN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dohrnii (DHN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 100.50M $ 100.50M $ 100.50M Total forsyning: $ 372.00M $ 372.00M $ 372.00M Sirkulerende forsyning: $ 17.08M $ 17.08M $ 17.08M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.19B $ 2.19B $ 2.19B All-time high: $ 60 $ 60 $ 60 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 5.886 $ 5.886 $ 5.886 Lær mer om Dohrnii (DHN) pris

Dohrnii (DHN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dohrnii (DHN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DHN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DHN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DHNs tokenomics, kan du utforske DHN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DHN Interessert i å legge til Dohrnii (DHN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DHN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DHN på MEXC nå!

Dohrnii (DHN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DHN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DHN nå!

DHN prisforutsigelse Vil du vite hvor DHN kan være på vei? Vår DHN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DHN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!